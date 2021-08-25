Ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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Kastamonu’nun Daday ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, KastamonuDaday karayolu üzerinde gece saatlerinde ilçeye bağlı Bayramlı köyü yol ayrımında ambulans ile otomobil çarpıştı. Daday Devlet Hastanesine ait ambulansla Ali Küçükbulut'un kullandığı aracın karıştığı kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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