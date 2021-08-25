Selin vurduğu Bozkurt’a gurbetçilerden yardım desteği

Sel felaketi ile büyük hasar gören Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde, afetin izlerinin silinmesine yardımseverlerin ve gurbetçilerin destekleri artarak devam ediyor.

Bozkurt’ta selin oluşturduğu hasarın giderilmesi için çalışmalar hızla devam ediyor. Bir yandan kayıp olan vatandaşların aranmasının sürdüğü ilçede kamu kurumları, STK’lar ve gönüllülerin desteği ile enkaz kaldırma çalışmaları da devam ediyor. Bölgede selin izlerinin hızla silinmesine destek olmak isteyen yardımseverler ve gurbetçi vatandaşlar ise yardımlarını bölgeye ulaştırıyor. Bu kapsamda Tut Elimi Derneği Türkiye Temsilciliği tarafından afet bölgesindeki çalışmalarda kullanılmak üzere 50 bin TL’lik yardım, derneğin Türkiye temsilcisi Selman Çeliktaş, gönüllüler Turgut Tunç ve Fahrettin Çolak tarafından Bozkurt Afet Koordinasyon Merkezinde AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu’na teslim edildi.

Yardımın ardından dernek temsilcileri, koordinasyon bölgesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’ya bağışçıların selamlarını iletip, çalışmalarda kolaylıklar dilediler. Gönüllülerden Turgut Tunç ise bakanlar ve bakan yardımcısına kitabını takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.