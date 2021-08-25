Evindeki tadilat sırasında çatının çökmesi sonucu ölen okul müdürü toprağa verildi

Antalya'daki yangın ile Kastamonu ve Sinop'taki sel bölgesi için acele kamulaştırma kararı



Bünyamin KARACAN/TOSYA (Kastamonu), (DHA)KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, tadilat yaptıkları yayla evinin çatısının çökmesi sonucu hayatını kaybeden okul müdürü Ethem Reçber (57), gözyaşları içinde toprağa verildi.

Tosya'daki Ortalıca İlkokulu Müdürü Ethem Reçber, dün akşam Çukurhan Yaylası'nda evinde tadilat yapmak için akrabaları Hasan Uslu ve İlhan Uslu ile birlikte çatıya çıktı. Bu sırada çatı çöktü. Molozların altında kalan Ethem Reçber hayatını kaybetti, Hasan Uslu ile İlhan Uslu ise yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Reçber´in cenazesi, bugün öğlende Ortalıca köyünde Tosya İlçe Müftüsü Halil İbrahim Sabırlı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Belen Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye, Reçber'in ailesi ve yakınları ile İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, Tosya Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola, Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Demirci ve öğrencileri katıldı.DHA-Genel Türkiye-Kastamonu / Tosya Bünyamin KARACAN

2021-08-25 15:12:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.