Fatih Erbakan: “Afet bölgesinde çok hummalı, ciddi derecede bir çalışma yürütülüyor”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, afet bölgesinde incelemelerde bulundu. Erbakan, bölgede çok hummalı bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sel afetinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesini ziyaret etti. Ziyarette ilk olarak AFAD Koordinasyon Merkezini ziyaret eden Erbakan, burada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Erbakan, ekiplere de kolaylıklar diledi.

Ziyaretin ardından değerlendirmede bulunan Fatih Erbakan, Bozkurt halkına geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, “Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun, Bozkurt’u, Sinop Ayancık’ı ve tüm selden etkilenen bölgelerde ki insanlarımızı Rabbim bir an evvel inşallah selamete çıkarsın. Tabii ki bu doğal afetler dönem dönem oluyor ve bundan sonra da olacak. Bizim inancımıza göre tedbire teselsül farzdır. Gerekli tedbirlerin alınması gerekir. Afetlerden önce bu tedbirlerin yapılması ve yerine getirilmesi son derece önemli. Burada tabii en büyük sorumluluk yetkililere, devlete düşüyor. Bir diğer önemli konu da, afet sonrası yaraların sarılması ile ilgili yapılacak işler. Tabii ki gönüllü kuruluşlarımız da çaba sarf ediyorlar, fakat asıl gücü devletin ortaya koyması gerekir. Bakanımız Süleyman Soylu Bey'den bilgileri aldık, aldığımız bilgilere memnun olduk. Çok hummalı, ciddi derecede bir çalışma yürütülüyor ve maddi kayba uğrayan özellikle esnafımızın bu kayıpları çok büyük oranda karşılandığı söyleniyor" dedi.

"İnşallah bu maddi kayıplar ve hasarlar biran evvel devletinde gücüyle, desteğiyle ortadan kaldırılır, karşılanır ve biran evvel bu yaralar sarılır" diye devam eden Erbakan, "Bundan sonra bu gibi afetler yangın, deprem, sel olsun tedbirlerimizi almamız lazım çünkü inancımızın da gereğidir. Tedbir almazsak yaşananlardan sorumlu oluruz. İnşallah bundan sonra daha sorumlu daha tedbirli oluruz, afetler gerçekleşse dahi böyle büyük kayıplar yaşamayız" ifadelerini kullandı.

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