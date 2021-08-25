Batı Karadeniz'deki sellerde 82 kişi hayatını kaybetti



KASTAMONU, (DHA)AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 11 Ağustos'ta Batı Karadeniz Bölgesi'nde başlayan aşırı yağışlar sonucu yaşanan sellerde meydana gelen can kayıplarının, Kastamonu'da 71, Sinop'ta 10 ve Bartın'da 1 kişi olmak üzere 82'ye yükseldiğini açıkladı.

AFAD, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 11 Ağustos'ta başlayan aşırı yağışlar nedeniyle yaşanan sellere ilişkin yeni bilgileri açıkladı. Yapılan açıklamaya göre; yaşanan sel olaylarında Kastamonu'da 71, Sinop'ta 10 ve Bartın'da 1 olmak üzere toplam 82 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

2 BİN 483 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Taliye çalışmaları kapsamında sel afeti sonrası; Bartın'ın Ulus ilçesinde 359, Kastamonu'da 1480 kişi, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden 644 afetzede güvenli bölgelere tahliye edildi. Toplamda 2 bin 483 vatandaş tahliye edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu KASTAMONU, (DHA)

2021-08-25 18:52:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.