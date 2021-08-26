Başkan Vidinlioğlu, "Bizi biz yapan birlikte atan kalplerimiz”

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, sel afetinde evleri zarar gören ya da oturulmayacak durumda olan vatandaşların misafir edildiği Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda selzedeleri ziyaret etti.

Kastamonu’da 11 Ağustos’ta yaşanan sel ve heyelan felaketi nedeniyle evleri yıkılan veya kalınamayacak hale gelen vatandaşlar, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun (KYK) İl Merkezindeki yurtlara yerleştirildi. Yaşanan sel felaketinin ardından afet bölgesine Kastamonu Belediyesi’nin tüm imkanlarını seferber eden Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, eşi İlknur Vidinlioğlu ile birlikte KYK’da misafir edilen afetzedeleri ziyaret etti. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Vidinlioğlu, “Devletimiz tüm gücümüzle bölgede. Milletimizin duaları da yardımları da bizimle. Allah’ın izniyle tüm eksiklikler giderilecek. Bizi biz yapan birlikte atan kalplerimizdir” dedi.

Afetzedelerin merak ettikleri soruları yanıtlayan Başkan Vidinlioğlu, sel felaketini yaşayan ilçelerimizin son durumuyla ilgili de bilgiler verdi. Yurtlarda bulunan çocuklar ve gençlerle uzun uzun sohbet eden Başkan Vidinlioğlu, çocukların birlikte futbol oynama talebini de geri çevirmedi. Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Çocuklarımızın bu travmayı en hızlı şekilde atlatması için ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız. Onların bu süreci sağlıklı şekilde atlatabilmeleri için her zaman yanlarındayız. Milletimiz, Devletimiz var olsun. El birliğiyle tüm yaralar sarılacak. Bu süreçte KYK ve Şeyh Şabani Veli yurtlarında kalan vatandaşlarımıza tahsis ettiğimiz özel hizmet aracı 11.0017.00 saatleri arasında ücretsiz bir şekilde ulaşımı sağlayacak. Türkiye çok güçlü ve temelleri sağlam bir ülke. Devletimizin imkanlarını bölgemizde ciddi anlamda hissediyoruz. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum her zaman yanımızda. Biz sorunları hızla çözüyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini bakanlarımıza iletiyoruz. Dediğim gibi bu bölge eski haline hatta eskisinden daha iyi hale gelene kadar Kastamonu Belediyesi olarak sahada olacağız. Bu süreçte bizleri de yalnız bırakmayan, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen halkımıza teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Allah onlardan da razı olsun” diye konuştu.

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