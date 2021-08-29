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Asfalt çalışması yapan kamyon 100 metre uçuruma uçtu: 1 yaralı Uçuruma uçan kamyonun sürücüsü 2,5 saatte kurtarılabildi

İHA

Asfalt çalışması yapan kamyon 100 metre uçuruma uçtu: 1 yaralı Uçuruma uçan kamyonun sürücüsü 2,5 saatte kurtarılabildi

KastamonuCide karayolu üzerinde asfaltlama çalışmasında kullanılan kamyon, 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada kamyonda sıkışan sürücü, yaklaşık 2,5 saat süren çalışma sonrasında kurtarılabildi.
Edinilen bilgiye göre, KastamonuCide karayolu üzerinde bitümlü sıcak karışımı (BSK) asfaltlama çalışmasında kullanılan Murat Baysal idaresindeki 06 JUP 72 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 100 metre uçuruma yuvarlandı. Mardin’in Viranşehir ilçesinden geldiği öğrenilen kamyonda sürücü Murat Baysal sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine Cide itfaiye ekipleri ve sağlık sevk edildi. Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çevrede güvenlik önlemleri almasıyla birlikte kamyonda sıkışan sürücünün kurtarılması için çalışma başlatıldı. Yaklaşık 2,5 saat süren çalışma sonrasında kamyon sürücüsü Murat Baysal sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı sürücü Baysal, 112 Acil Sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Baysal, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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