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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selde zarar gören işyerleri konteyner dükkanlara taşındı

İHA

Selde zarar gören işyerleri konteyner dükkanlara taşındı

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesindeki selde iş yerleri yıkılan ya da ağır hasar gören esnaflar için konteyner dükkan alanı oluşturuldu.
Sel afetinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos’ta şiddetli yağışın ardından Ezine Çayı’nın taşması sonucu, can kayıplarının yanı sıra iş yerleri ve çok sayıda ev, su ve balçık altında kaldı, bazı binalar yıkıldı. Selin vurduğu Bozkurt ilçesinde sel felaketinde iş yerleri yıkılan veya ağır hasar alan esnaf için konteyner dükkan alanı oluşturuldu. İlçede hayatın normale dönmesi için AFAD, UMKE, DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, belediye ekipleri ve ilgili birimlerce başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Ekiplerce iş yerlerinin onarılması ya da tamamen yıkılıp yeniden inşa edilmesine yönelik çalışmalar devam ederken, bu süreçte ticari hayatın olumsuz etkilenmemesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yaklaşık 40 konteyner dükkan oluşturuldu.
Bozkurt’un yeniden imarı sürecinde esnafın işlerinin aksamaması için harekete geçen AFAD ve TOKİ, Yeni Cami etrafında oluşturulan alana konteyner dükkanları yerleştirdi. Bölgeye yerleştirilen konteynerlerde ticari faaliyetin sürdürülmesi hedefleniyor.

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