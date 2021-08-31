Kazada yaralanan Nihat, yaşam savaşını kaybetti

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Mehmet SALMAN/CİDE (Kastamonu), (DHA) KASTAMONU'da, geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralanan ve yaklaşık 3 aydır yoğun bakımda tedavi gören Nihat Salcı (18), hayatını kaybetti.

Cide ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 4 Haziran günü motosikletiyle geçirdiği trafik kazası sonrası ağır yaralanan Nihat Salcı, kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde yaklaşık 3 ay boyunca uyutuldu. Salcı, doktorların müdahalesine rağmen dün gece hayatını kaybetti. Salcı'nın cenazesi bugün ikindi namazı sonrası Kara Mustafa Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verilecek.

DHA-Genel Türkiye-Kastamonu / Cide Mehmet SALMAN

2021-08-31 14:25:19



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