Başkan Vidinlioğlu: “Gençlerimiz ile gücümüze güç katacağız”

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Genç Dostu Şehir Fikir ve Proje Yarışmasında alınan ‘Genç Dostu Belediye’ ödülüyle ilgili açıklamalarda bulundu.

224 Belediyenin 262 proje ile katıldığı yarışmada yapılan değerlendirme sonucunda ise Kastamonu Belediyesi’nin ‘Gençlik ve Kültür Merkezi’ projesi ilk 22 proje arasında yer almıştı. Kastamonu’da her yaştan vatandaşa en iyi hizmeti sunmak adına ellerinden geleni yaptıklarının altını çizen Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, açıklamasında şunları söyledi: "Ödül törenine afet bölgelerindeki çalışmaları bizzat takip ettiğimden katılamadım. Projemiz 500 bin TL’lik ödülün de sahibi oldu. Önümüzdeki süreçte amacımız bu projeyi hızla hayata geçirmek olacak. Tabi önemli bir proje, afetin izlerini sardıktan hemen sonra bakanlıklarımız ile gerekli görüşmeleri yapacağım. İnanıyorum ki el birliğiyle bu projeyi memleketimize kazandıracağız. Biliyoruz ki gençlerimiz ile güçlenecek onların bitmek tükenmek bilmeyen enerjileriyle yükseleceğiz. Bunun yanında Oyuncak Kütüphanesi ve Kreş ile KASMEK projelerimizin fiziki gerçekleşmeleri tamamlandı. Yaşlı Bakım Merkezi ve Huzurevi projemiz de ise çalışmalar başladı. Her yaştan hemşehrimize en iyi hizmeti sunabilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

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