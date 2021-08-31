Çatalhöyük 9 bin yıl öncesine ait yeni izler sunmaya devam ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çayırcık köyü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Eşref Bakırcı’ya Kastamonu istikametimden Taşköprü istikametine seyir halindeki Mehmet A. yönetimindeki 37 LB 490 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisini ile yaya Eşref Bakırcı ağır yaralandı. Olay yerine çağırılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Taşköprü Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Bakırcı yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaya karışan otomobil sürücüsü Mehmet A. polis merkezine götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.