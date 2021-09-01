Düğünden dönerken otomobilin çarpması sonucu öldü

Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ(Kastamonu), (DHA)KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde, katıldığı düğün sonrası evine dönerken otomobilin çarptığı Eşref Bakırcı (75), hayatını kaybetti.
Kaza, dün saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Çayırcık köyü yakınlarında meydana geldi. Bir yakınının düğününe katılan Eşref Bakırcı, eve dönerken, yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Mehmet A. yönetimindeki 37 LB 490 plakalı otomobil, Bakırcı´ya çarptı. Kazada yaralanan Eşref Bakırcı, çağrılan ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Bakırcı, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü Mehmet A., gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu Hüseyin DOĞAN
2021-09-01 11:13:04
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