Komandolardan Bozkurt'a marşlı veda



Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketi sırasında arama-kurtarma çalışmalarına katılan komandolar, marş okuyarak bölgeden ayrıldı. Bozkurt'ta 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu yaşanan sel felaketinin ardından bölgeye yüzlerce komando sevk edildi. Komandolar, selin izlerin silinmesi için ilçede büyük çaba sarf etti. Görevlerini tamamlayan komandoların bir bölümü, bugün bölgeden ayrılacak. Kastamonu 5'inci Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda görevli komandoların yüksek sesle okuduğu komando marşının bir bölümünde şu ifadeler yer aldı:

"Ben Türk komandosuyum düşmanı çelik pençemle ezerim. Her yerde ben varım. Havada, karada, çatakta ve batakta. Hakkari'de, Şırnak´ta, Diyarbakır´da Bozkurt'ta. Her zaman ve her yerde daima hazır." DHA-Genel Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ

2021-09-01 15:57:17



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