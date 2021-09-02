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Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta yüz yüze eğitim 20 Eylül'de başlayacak

İHA

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta yüz yüze eğitim 20 Eylül'de başlayacak

Kastamonu Valiliği, sel afetinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde okullarda yüz yüze eğitimin 20 Eylül’de başlayacağını bildirdi.
Kastamonu İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karara göre, sel afetinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yüz yüze eğitimin 20 Eylül’de başlaması kararlaştırıldı.
Bu kapsamda Kastamonu Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021’de yaşanan sel felaketinin ardından temizlik ve hafriyat çalışmalarının devam etmesi, ayrıca selden etkilenen binaların yıkım kararının verilmesi nedeniyle cadde ve sokaklarda iş makinelerinin yoğunluğunun sürdüğü hatırlatılarak, “Bozkurt ilçemizde 6 Eylül 2021 tarihinden itibaren tüm kademelerde başlanılması planlanan yüz yüze eğitimöğretim faaliyetlerine oluşması muhtemel risklerden dolayı 20 Eylül 2021 tarihinde başlanılmasına, bu tarihe kadar eğitimöğretim faaliyetleri ile öğretmenlerin mesleki çalışmalarının uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesine karar verilmiştir” denildi.

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