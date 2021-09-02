Kastamonu’da aşı olan esnafa ‘güvenli işyeri’ sertifikası verildi

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından personeli aşılanan işyerlerine Güvenli İşyeri sertifikası dağıtmaya başlandı.

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, tüm personeli aşılanan işletmelere güvenli işyeri sertifikası vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Daday’da birçok işyeri bu belgeyi camlarına asarken, aşı olan esnaflar da vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Daday’da kendisi ve personeli aşı olan bir çok işletme ve dükkan sahibi güvenli işyeri belgesini işyerinin camına yapıştırdı. Daday Kaymakamı Mehmet Sert’in ve Daday Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Atakan Torun’un bizzat kendi elleri ile dağıtılan sertifikalar vatandaşların işyerlerine girerken kendilerini güvende hissetmelerini sağlayacak.

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