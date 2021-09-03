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Afet bölgesinde balçık ve çamurdan temizlenen fırında ekmek üretimine başlandı Afet bölgesinde balçıktan temizlenen fırında pişirilen ekmekler ücretsiz halka dağıtılıyor

İHA

Afet bölgesinde balçık ve çamurdan temizlenen fırında ekmek üretimine başlandı Afet bölgesinde balçıktan temizlenen fırında pişirilen ekmekler ücretsiz halka dağıtılıyor

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde balçık ve çamurdan temizlenen fırında ekmek üretimine başlandı. Türk Kızılay'ının destekleriyle pişirilen ekmekler, ücretsiz bir şekilde halka dağıtılıyor.
Kastamonu’da 11 Ağustos’ta Ezine Çayı’nın taşması neticesi meydana gelen sel, can kayıplarının yanı sıra çok sayıda ev ve iş yerinin zarar görmesine neden oldu. Selden insanlar kadar sokak hayvanları da etkilendi. Birçok sokak hayvanı selde ya kayboldu ya da hayatlarını kaybetti.
Sel nedeniyle ilçede faaliyet gösteren ekmek fırınları da büyük zarar gördü. Türk Kızılay'ının da destekleriyle çamur ve balçıktan temizlenen fırın, 23 gün sonra ilk ekmeğini çıkarttı. Fırından çıkan ekmekler yine Türk Kızılay'ı ekiplerinin destekleriyle ücretsiz bir şekilde halka dağıtılmaya başlandı. Fırından ekmek çıktığını duyan vatandaşlarda fırına gelerek ekmek almaya başladı. Ücretsiz ekmek dağıtımının ilçede hayat normale dönene kadar devam edeceği öğrenildi.

“Ekmek çıkardığımız için çok mutluyum”
Bozkurt’ta fırıncılık yapan Yaşar Küçükkahraman, “11 Ağustos’ta yaşanan sel felaketinden bugüne kadar büyük bir sel ile uğraştığımız için üst tarafta doğru en son kalan iş yeri biz oluyoruz. Alt taraftaki dükkanlar çok daha kötü, bizde fırınımızı temizleyerek bugün itibariyle ekmek çıkarmaya başladık. Halkımızı ücretsiz ekmek dağıtacağız Türk Kızılay'ının destekleriyle. Elimizden geldiği kadarıyla halkımıza ve kurumlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biz ekibimizle Türk Kızılay'ının da destekleriyle Bozkurt halkına devamlı ekmek verileceğini söyledik. Diğer fırınlar açılana kadar bu böyle inşallah devam edecek. Türk Kızılay'ına desteği için teşekkür ediyorum. Bizlere elinden geldiğince yardımcı oldukları için. Bir daha Allah böyle büyük afet, zarar ziyan vermesin, sağlık, sıhhat afiyet versin, böyle felaketi bir daha yaşamayalım, herkes mutlu ve düzenli bir şekilde evlerinde rahat etsinler” dedi.
23 gün sonra ekmek çıkartabildiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Küçükkahraman, “Şu anda mutluyum, çok iyiyim. Herkese elimizden geldiği kadarıyla yardımcı olup bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Herkesin gönlü olsun, yaraları sarılsın istiyoruz, inşallah olurlar” diye konuştu.

“Ücretsiz bir şekilde ekmek dağıtımı için fırınımızla anlaşma sağladık”
Selde zarar gören vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtımı için fırın ile anlaşma sağladıklarını söyleyen Türk Kızılayı personeli Sinan Kırali ise, “Bozkurt ilçemizde fırınlarımızın hiçbir şekilde faaliyetleri yoktu. Bu fırınımızda geldiğimizde harabe haldeydi. Bizde burada bir şekilde destek vererek burasını temizledik ve fırınımızı faaliyete geçirdik. Ücretsiz bir şekilde ekmekleri dağıtmak için fırınımızla da anlaşma sağladık. Ücretsiz bir şekilde halkımıza ekmek dağıtılacağını bizlere taahhüt etti. Mutluyuz, Bozkurt halkına hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.
Fırına ekmek almaya gelen selzede Melih Çevirgen de, şöyle konuştu: “Allah razı olsun kendilerinden, böyle bir günde ekmek çıkarttılar. Bizde ekmek almaya geldik, Allah bir daha yaşatmasın. Allah bizlere yardımcı olan herkesten de razı olsun”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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