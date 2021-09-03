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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Okul servisleri ve sürücüleri denetleniyor

İHA

Okul servisleri ve sürücüleri denetleniyor

Kastamonu Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’nın oluşturduğu Servis Aracı Denetim Komisyonu okul taşıtlarını ve sürücülerini denetledi.
Kastamonu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, öğrencilerin okul servislerinde huzurlu ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla araçlar ve sürücülere yönelik özel denetimler gerçekleştirildi. Okul servis araçları yönetmeliği hükümlerine göre yapılan denetimlerde, araç arkası okul taşıt yazısı, dur levhası, otomatik kapı, yangın söndürücü, sabit yan camların güvenirliği, ilk yardım çantası, iç dış kamera, araç takip sistemi, aracın bakım onarım formu ve koltuk sensörünün kurallara uygun olup olmadığı incelendi. Aranan şartlara uygun olan okul servis araçlarına belediye tarafından güzergah belgesi verilirken, bu belgenin geçerliliğinin devam etmesi için dönem içerisinde aranan özelliklerin herhangi bir sebepten dolayı kaybolmaması yönünde sürücüler zabıta ekipleri tarafından uyarıldı.
Mücavir alan dışında bulunan köylere de hizmet verecek olan komisyon, 20212022 eğitimöğretim dönemi içerisinde okul servis şoförleri ve araçlarına yönelik denetimlerine çalışma takvimi içerisinde devam edecek.
"Çocuklarımızın güvenliği önceliğimiz"
20212022 eğitimöğretim yılının tüm öğrencilere ve velilere hayırlı olmasını dileyen Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Uzun bir aradan sonra evlatlarımız yüz yüze eğitime başlayacaklar. Arkadaşlarını, öğretmenlerine ve okullarına kavuşmanın heyecanı içerisinde olduklarını biliyorum. Bizler de evlatlarımızın bu özlemlerini güvenli bir şekilde giderebilmesi için tüm tedbirlerimizi aldık. Onlardan bir tanesi de okul taşıt ve şoförlerimizin uygunluğunun denetimi. Bu konuda çok hassas ve hiçbir taviz vermeyeceğimi bilmenizi isterim. Okul taşıtlarımızda nokta eksik olmamasına özen gösterilmesi konusunda talimatımı verdim. Ekip arkadaşlarımın da bu konuda gereken duyarlılığı gösterdiğini biliyorum. Evlatlarımız bizlerin canıdır. Onların çevresel etkenlerden etkilenmeden eğitimöğretimlerine devam etmesi ve bunun neticesinde gösterecekleri başarı bizim en büyük mutluluğumuz, sevincimiz olacaktır. Tekrardan yavrularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

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