Merakla başlayıp, atölye kurdular Topladıkları atık kağıtları işleyerek, kullanılabilir kağıt haline getiriyorlar

– Yaz tatili için geldikleri Kastamonu'da evlerini geri dönüşüm atölyesine çeviren evli çift, çevreden topladıkları atık kağıtları işleyerek, kullanılabilir kağıt haline getiriyor.

İstanbul'da yaşayan Yusuf Şafak ve Esra Kaynak çifti, yaz tatili için geldikleri Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Evrenye köyünde geri dönüşüm için atölye kurdu. Kurdukları atölye sayesinde yaz tatillerini verimli geçiren Kaynak çifti, çevreden topladıkları atık malzemeleri geri dönüştürerek, kullanılabilir kağıt elde etmeye başladı. Uzun yıllar çeşitli el sanatları eğitimleri alan Yusuf ve Esra Kaynak çifti, emekli olduktan sonra merak sardıkları kağıt üretimine ebru sanatını da uygulayarak renkli çalışmaların ortaya çıkmasını sağladı.



"Kullanılabilir kağıt yapıyoruz"

Topladıkları atık kağıtları geri dönüştürdüklerini söyleyen Yusuf Şafak Kaynak, "Temiz olan renkli yumurta kolilerini mikserden geçirerek, hamur haline getirdik. Hamur haline getirdiğimiz kağıtları, su dolusu bir kabın içerisine döküyoruz. Su kamışlarından elde ettiğimiz selülozları da su da ıslattıktan sonra tel eleğe alıp, bezin üzerine seriyoruz. Daha sonra preste sıkıp suyunu arındırıyoruz. Çamaşır gibi ipe asılarak kurutulan kağıtları, arındırıldıktan sonra kullanıma hazır hale geliyoruz" dedi.



"Türkiye'de iş konumu haline getireceğiz"

El yapımı kağıt sanatı hakkında da bilgi veren Kaynak, "Amatörce başladığımız bu kağıt yapma işini daha profesör hale getirebilmek için eğitimini almaya başlayacağız. Bu alacağımız eğitim sayesinde ise kağıt üretim işimizi daha da profesyonel hale getireceğiz. Eğitimler sonrası, kağıt yapımı işinin Türkiye'de geri dönüşüm sağlayabilecek bir iş konumu haline getirmeye çalışacağız" diye konuştu.



"Merakla başladık"

Ürettikleri el yapımı kağıtlara ebru sanatını uyguladıklarını anlatan Esra Kaynak ise "Bu işe merak etme ile başladık. 'Kendi kağıdımızı nasıl kendimiz üretebiliriz?' merakıyla bir yola çıktık. Atık kağıtları, su kamışları ile tekrardan temiz kağıda dönüştürdük. Şuanda çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda, ürettiğimiz kağıtlara da ebru sanatını uygulayarak şekillendirme işlemi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

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