Kastamonu'da 2 katlı ev, ahır ve samanlık küle döndü

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev, ahır ve samanlık küle döndü.

Olay, Devrekani ilçesi Şenlik köyü Kırcalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınlarının cenazesi için İstanbul’dan Devrekani ilçesi Şenlik köyü Kırcalar Mahallesi'ne gelen Cevdet Ertürk’ün evinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede ahşap evi sardı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, ahşap evin yanında bulunan ahır ve samanlığa da sıçradı. Köy sakinleri tarafından haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman arazözleri sevk edildi. Ahırda bulunan hayvanlar köy sakinleri tarafından dışarı çıkarılarak telef olmaktan kurtarıldı. Yangın, 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

2 katlı ev, ahır ve samanlığın kül olduğu yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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