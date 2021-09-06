Afet bölgesi ilan edilen İnebolu’da yüz yüze eğitim başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afet bölgesi ilan edilen İnebolu’da yüz yüze eğitim başladı

İHA

Afet bölgesi ilan edilen İnebolu’da yüz yüze eğitim başladı

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde yüz yüze eğitim başladı.
Kastamonu’da 11 Ağustos’ta Ezine Çayı’nın taşması sonucu meydana gelen sel, can kayıplarının yanı sıra çok sayıda ev ve iş yerinin zarar görmesine neden olmuştu. 3 kişinin hayatını kaybettiği, 13 yaşındaki Rabia Aydemir’in ise halen kayıp olduğu sel felaketi nedeniyle Kastamonu afet bölgesi ilan edilmişti. Afet bölgesi ilan edilmesine rağmen okulların hazır hale getirildiği Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde de yüz yüze eğitim başladı. Okulun ilk günü olması nedeniyle bazı velilerin okulların önünde çocuklarını heyecanlı bir şekilde beklediği görüldü.
Öğrenciler, sel felaketi nedeniyle bir süre derslerinden uzak kaldıklarını ama okula başladıklarından ötürü çok mutlu olduklarını söylediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sanatçı Arzu Akça, sel bölgesinde yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı
YEREL HABERLER Sanatçı Arzu Akça, sel bölgesinde yaşadıklarını ...
Hanönü kaymakamı görevine başladı
YEREL HABERLER Hanönü kaymakamı görevine başladı
“Kardeşim rüyama giriyor, halen ümidim var, çıkıp gelecek inanıyorum” 3.5 yıl önce beyin kanamasından kız kardeşini kaybetti, selde de abisi ve yeğenlerini kaybetti
YEREL HABERLER “Kardeşim rüyama giriyor, halen ümidim var, çıkıp ...
Bozkurt'taki sel felaketinin yeni görüntüler ortaya çıktı
YEREL HABERLER Bozkurt'taki sel felaketinin yeni görüntüler ortaya ...
Bozkurt’ta selin geliş anı cep telefonuna yansıdı
YEREL HABERLER Bozkurt’ta selin geliş anı cep telefonuna yansıdı
Kastamonu'da 2 katlı ev, ahır ve samanlık küle döndü
YEREL HABERLER Kastamonu'da 2 katlı ev, ahır ve samanlık küle döndü
Jandarma ekiplerinden kaçak silah operasyonu
YEREL HABERLER Jandarma ekiplerinden kaçak silah operasyonu
Merakla başlayıp, atölye kurdular Topladıkları atık kağıtları işleyerek, kullanılabilir kağıt haline getiriyorlar
YEREL HABERLER Merakla başlayıp, atölye kurdular Topladıkları atık ...
HAYDİ ekipleri, afet bölgesinde sokak hayvanlarını besledi
YEREL HABERLER HAYDİ ekipleri, afet bölgesinde sokak hayvanlarını ...
Jandarma Genel Komutanlığı, selden etkilenen çocuklara oyuncak dağıttı
YEREL HABERLER Jandarma Genel Komutanlığı, selden etkilenen ...
Afet bölgesi esnafına 80 milyon lira kredi desteği
YEREL HABERLER Afet bölgesi esnafına 80 milyon lira kredi desteği

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.