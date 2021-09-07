KASMEK 4 bin kursiyere hizmet verebilecek

Kastamonu’da üretime, sanata ve turizme ciddi katkılar sağlayacak olan Kastamonu Belediyesi Mesleki Eğitim Kurs Merkezi’nde (KASMEK) çalışmalarında sona gelindi.

Kastamonu Belediyesi Mesleki Eğitim Kurs Merkezinde verilecek kurslar ile ilgili Halk Eğitim Merkezi yetkilileriyle görüştü. Görüşmenin ardından değerlendirmede bulunan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, KASMEK tam anlamıyla faaliyete geçtiğinde yıllık 270 kurs programının gerçekleştirileceğini ve 4 bin kursiyere hizmet verebileceğini söyledi.

KASMEK binası içerisinde Ahşap Birimi’nin çalışmalarını sürdürdüğünün altını çizen Başkan Vidinlioğlu, “Konak turizmi noktasındaki eksikliklerimizi kurduğumuz bu birimimizle birlikte hem daha uyguna hem de daha hızlı şekilde giderebileceğiz. Ekiplerimiz çalışmaları bu doğrultuda sürdürüyor. Kastamonu Mesleki Eğitim Kurs Merkezi projesi çok değerli. Gerekli hazırlıkları yaptık. En kısa sürede eğitimler başlayacak. Bu doğrultuda yıllık 270 kurs programı gerçekleştirilebilecek kapasitedeyiz ve 4 bin kursiyere hizmet verebileceğiz. KASMEK binasında üç çok amaçlı sınıf, bilişim teknolojileri atölyesi, üç robotik kodlama atölyesi, zeka oyunları atölyesi ve üç müzik atölyesi de bulunacak. Burada Bilim Merkezi de olacak. Bilim Merkezimiz ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. 400 metrekarelik bir alanda 12 sergi alanı oluşturuyoruz. Burada fizik, kimya ve biyoloji alanları ile ilgili konuların deneysel olarak anlatıldığı materyallerde olacak. Bir bilim merkezimizde böylelikle bu binanın içerisinde yer alacak. Yapılacak planlama ile bu merkez haftanın bazı günleri grup ziyaretlerine, bazı günleri ise bireysel ziyaretlere açık olacak” dedi.

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