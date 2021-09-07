Sel mağdurlarına korona aşısı yapıldı

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu’nun Daday ilçesine bağlı Değirmencik köyünde selin yaralarının sarılmasının ardından vatandaşlara korona virüs aşısı yapıldı.

Kastamonu’da 11 Ağustos’ta yoğun yağış sonrası çay ve derelerin taşması sonucu meydana gelen sel, can kayıplarının yanı sıra çok sayıda ev ve iş yerinin zarar görmesine neden oldu. Sel afeti nedeniyle İnebolu, Çatalzeytin, Azdavay, Abana, Küre, Şenpazar ve Bozkurt’ta can kayıpları ile çok sayıda aracın, ev ve işyerinin zarar görmesine sebep oldu. Yaşanan sel felaketinden etkilenen Daday ilçesine bağlı Değirmencik köyünde selin yaralarının sarılmasının ardından köy sakinlerine korona virüs aşısı yapılmaya başlandı. Daday Devlet Hastanesi görevlileri, köye gelerek aşı zamanı gelmiş vatandaşların eksik kalan aşılarını yaptı. Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğünün talimatı doğrultusunda Daday Devlet Hastanesine bağlı 1 ambulans, 1 doktor ve 2 sağlık personelinden oluşan ekip, mobil aşı uygulamasında hazır bulundu. Uygulamada aşı zamanı gelmiş yaklaşık 60 vatandaşın köy merkezinde aşıları tamamlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.