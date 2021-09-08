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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İhlas Vakfı Sıla Öğrenci Yurdu, yeni eğitim öğretim yılına hazır

İHA

İhlas Vakfı Sıla Öğrenci Yurdu, yeni eğitim öğretim yılına hazır

İhlas Vakfı Sıla Erkek Öğrenci Yurdu, üniversitelerin 11 Ekim’de açılmasına karar verilmesinin ardından yeni eğitim öğretim yılı için hazırlıklarını tamamladı. Yurtta, korona virüs ile ilgili tüm tedbirler alındı.
Tüm Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yılın ardından orta dereceli okulların açılmasından sonra üniversitelerin de açılması heyecanı başladı. 11 Ekim’de derslerin başlayacağı Kastamonu Üniversitesinde kayıt heyecanı başladı. Öğrenciler, Kastamonu Üniversitesine gelerek bir yandan kayıtlarını yaptırırken diğer yandan da kalacak yerleriyle ilgili yurt arayışlarına da girdi. Bu kapsamda şehrin önde gelen yurtlarından İhlas Vakfı Sıla Erkek Öğrenci Yurdunda da kayıtların alınması devam ediyor. İhlas Vakfı Sıla Erkek Öğrenci Yurdu, 11 Ekim’de açılacak olan yeni eğitim öğretim yılı için hazırlıklarını tamamlayarak öğrencilerini beklemeye başladı.
İhlas Vakfı Sıla Erkek Öğrenci Yurt Müdürü Enis Köklü, “Pandemi sebebiyle 18 aylık aradan sonra öğrencilere kavuşacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Yurdumuz ve personelimiz, aldığımız tedbirlerle, öğrencilerimizin sağlıklı ve huzurlu bir şekilde barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız. Öğrencilerimize üç öğün yemek, içinde tuvaleti ve banyosunun bulunduğu 1 ve 3 kişilik odalar, rahat ders çalışma ve dinlenme imkânları veriyoruz. İhlas Vakfı Kamu Yararına Çalışan Vakıf Statüsünde olduğu için yurt ücretinin yarısına yakını devletimiz tarafından karşılıksız ödenmektedir. Başarılı öğrencilere bu miktardan da indirim yapıyoruz. Kastamonu Üniversitesine yeni kayıt yaptıran öğrencileri, yurdumuzu görmeleri için, mutlaka bekliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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