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Selin vurduğu Bozkurt’ta hayat normale dönüyor Selin vurduğu Bozkurt’ta 1 ay sonra ilk kez ilçe pazarı kuruldu

İHA

Selin vurduğu Bozkurt’ta hayat normale dönüyor Selin vurduğu Bozkurt’ta 1 ay sonra ilk kez ilçe pazarı kuruldu

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde hayatın normale dönmesi için hummalı bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda yaklaşık 1 ay sonra ilk kez selin vurduğu Bozkurt’ta ilçe pazarı kuruldu.
Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaraların sarılması için hummalı çalışmalar sürerken uzun bir aradan sonra ilçede pazar kuruldu. Bozkurt’ta 11 Ağustos'ta şiddetli yağışın ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu iş yerleri, çok sayıda ev su ve balçık altında kaldı, bazı binalar yıkıldı ve can kayıpları yaşandı. Sel felaketinin ardından yaraların sarılması için yoğun bir çalışma başlatıldı. Selde zarar gören iş yerleri temizlendi, yıkım kararı alınan yapılar yıkıldı. Zarar gören iş yerlerinin yıkılmasının ardından bir taraftan temel atan ekipler diğer taraftan kullanılabilir durumdaki iş yerlerinde de tadilat işlemlerini sürdürüyor. Bozkurt’ta önceden her perşembe günü Ezine Çayı kenarındaki Yunus Yorulmaz Caddesi'ne kurulan ilçe pazarı, selde bölgenin kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle 11 Ağustos'tan bu yana ilk kez Tevfik Kocabaşoğlu Sokak'ta kuruldu.

Hayat normale dönüyor
Ağustos ayında yaşanan şiddetli yağışın ardından selin yaralarının sarıldığı Bozkurt’taki çalışmaları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yerinde inceledi. Pazarcı esnafı ve vatandaşla sohbet eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilçede temizlik çalışmalarına devam eden jandarma personeli ile de sohbet etti. Özverili çalışmaları dolayısıyla jandarmaya teşekkür eden Soylu, bu süreçte çok güzel iş çıkardıklarını kaydetti.
Bakan Soylu, Bozkurt’ta selden hasar gören bir bina altında çalışan kepçe operatörünün fotoğraf çektirme talebini de kırmadı. Kepçe operatörünün, “yeri ve zamanı değil de bi fotoğraf çekilebilirsek” talebi üzerine Bakan Soylu “niye yeri zamanı olmasın” diyerek çalıştığı alana indi. Burada fotoğraf çektirip vatandaşlarla sohbet ettikten sonra ilçedeki çalışmaları incelemeye devam etti.

“Yavaş yavaş hayat normale dönmeye başladı”
Yavaş yavaş hayatın normale dönmeye başladığı ilçede pazarcı esnafından Sadullah Yıldırım, “Şu anda hayat Bozkurt ilçemizde normale dönmek üzere. Herkes burada mücadele veriyor. İnsanlara yardımcı oluyorlar. Bugün ilk kez tezgahımızı kurduk, şu anda normal ama önümüzdeki hafta daha güzel olabilir. Bütün insanlarımıza geçmiş olsun diyorum. Her geçen gün biraz daha iyiye gidiyoruz. İnşallah daha güzel olur. Bütün insanlarımıza geçmiş olsun diyorum” dedi.

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