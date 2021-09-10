Ele geçirilen haplarla 'Aşı Ol' yazdılar

Biden, 80 milyon özel sektör çalışanına aşı ya da haftalık test zorunluluğu getirdi: 'Sabrımız tükeniyor'

İstanbul için 'çok kuvvetli' yağış uyarısı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)KASTAMONU'nun Devrekani ilçesinde durdurulan otomobilde, köpek maması kutusu içerisinde 994 adet reçeteye tabi hap ele geçirildi. Haplarla 'Aşı Ol' yazısı oluşturdu.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Devrekani ilçesinde ihbar üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada köpek maması kutusu içerisinde 994 adet reçeteye tabi hap ele geçirildi. Sürücü M.T. gözaltına alındı. Ele geçirilen hapların sel felaketinin yaşanan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine götürüldüğü belirtildi. Öte yandan polis, Kovid19 vakalarına dikkat çekmek amacıyla ele geçirilen haplarla 'Aşı Ol' yazısı oluşturdu. DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ

2021-09-10 18:20:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.