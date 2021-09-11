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Selden etkilenen 548 aileye eşya yardımı yapıldı Afetten etkilenen selzedelere eşya yardımı Temel ihtiyaçlardan çocuk beşiğine kadar her talep karşılanıyor

İHA

Selden etkilenen 548 aileye eşya yardımı yapıldı Afetten etkilenen selzedelere eşya yardımı Temel ihtiyaçlardan çocuk beşiğine kadar her talep karşılanıyor

Kastamonu’da selden en çok etkilenen Abana, Bozkurt ve İnebolu ilçelerinde selden eşyaları tamamen zarar gören hanelere eşya yardımı yapıldı.
Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde hayatın normale dönmesi için hummalı bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde selden zarar gören ailelere destekler tüm hızıyla sürdürülüyor. Bakanlık tarafından tespiti yapılan ailelere ev eşyası yardımı yapılıyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından ihtiyaç sahibi aileler tarama yapılarak tek tek belirleniyor. Ailelerin ihtiyaçları belirlendikten sonra ihtiyaç listesi doğrultusunda ev eşyaları kamyonlara yüklenerek selzede aileye ulaştırılıyor. Jandarma Genel Komutanlığının da destek verdiği çalışmalarda eşyalar evlere taşındıktan sonra taşınan eşyaların kurulumu da yine Mehmetçik ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli tarafından yapılıyor. Selden en çok etkilenen Abana, Bozkurt ve İnebolu ilçelerinde selden eşyaları tamamen zarar gören 548 hane tespit edildi. Tespit edilen 548 hanenin ihtiyaç listeleri oluşturuldu ve 82 haneye talepler doğrultusunda eşya yardımı yapıldı.

"Beşik ihtiyacından kendi ihtiyaçlarına kadar her şeyi temin edildi”
Eskişehir Günyüzü Kaymakamı ve Sosyal Yardımlar Koordinatörü Burak Akeller, sosyal yardımların koordinesinde görevli olduğunu söyledi. Selin olduğu ilk günden sahadaki çalışmalar başta olmak üzere barınma, giyim ve temel gıda gibi ihtiyaçların temini noktasında birçok mülki idare amirinin bölgede görevlendirildiğini anımsatan Akeller, “Jandarmamız, gönüllü vatandaşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarının desteği ile ayni yardımların koordinasyonunu ve vatandaşlarımıza ulaştırılmasını sağlıyoruz. Şu anda geldiğimiz noktada barınma durumu müsait olan vatandaşlarımız için ve afetten eşyası zarar gören vatandaşlarımız tek tek aranarak müsaitlik durumu öğreniliyor. Neye ihtiyacı olduğu tespit ediliyor. Ayini yardımlar bu vatandaşlarımıza ulaştırılıyor. Bu evde de vatandaşımızın ihtiyaçları soruldu. Küçük çocuğunun beşik ihtiyacından kendi ihtiyaçlarına kadar her şeyi temin edildi” dedi.

"548 ev tek tek aranarak ihtiyaçları soruldu"
Yapılan eşya yardımları hakkında da bilgi veren Akeller, “Şu ana kadar Kastamonu genelinde selden afet gören ve eşya ihtiyacı olan 548 ev tespit edildi. Bu 548 ev tek tek aranarak ihtiyaçları soruldu. Bunlara eşya zararı nispetinde nakdi yardım da yapıldı. Biz buna ek olarak eşya yardımı da yapıyoruz. Bize bu süreçte destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Şu ana kadar 82 evimizin ihtiyaçları ulaştırıldı" diye konuştu.

"Bizi mahcup etmediler”
Selden eşyaları zarar gören Asiye Aksoy, evlerinin selden dolayı büyük zarar gördüğünü kaydetti. Oturdukları apartmanın ikinci katına kadar su dolduğunu belirten Asiye Aksoy, “Evimiz yıkılmak zorunda kaldı. Biz de buraya taşındık. Bize beşik, baza, oturma takımı geldi. Tüm ihtiyaçlarımız karşılandı. Devletimize teşekkür ediyoruz. Bizi mahcup etmediler” şeklinde konuştu.

"5 aylık yeğenimin beşiğini bile unutmadılar"
Selden zarar gören Adem Aksoy ise 11 Ağustos’ta meydana gelen sel felaketinden büyük etkilendiklerini kaydetti. Selde eşyaları zarar gören kardeşine gelen eşyaları taşımak için yardıma geldiğini dile getiren Adem Aksoy, “Devletimizden Allah razı olsun. En ince eşyasından en büyük eşyasına kadar tüm ihtiyaçları giderdiler. 5 aylık yeğenimin beşiğini bile unutmadılar. Buna çok duygulandık. Hiçbir şekilde mağdur olmadılar” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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