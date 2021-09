İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Şu ana kadar sel bölgesinde toplam maliyetimiz 5.8 milyar liradır” “Şu ana kadar sel bölgesinde 720 milyon lira harcama yaptık”

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu ana kadar sel bölgesinde 720 milyon lira harcama yaptıklarını belirterek, sel bölgesinde hesap ettikleri toplam maliyetin şu anda 5.8 milyar lira olduğunu söyledi.



Kastamonu’da 11 Ağustos’ta Ezine ve Zarbana Çayı’nın taşması sonucu meydana gelen sel, can kayıplarının yanı sıra çok sayıda ev ve iş yerinin zarar görmesine neden oldu. Sel felaketinin başından beri bölgeden ayrılmayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilçede incelemelerde bulundu. Temizleme çalışmalarını yakından takip eden Bakan Soylu, buralarda görevli personellerden bilgi aldı. İncelemeleri sırasında ilçenin temizliğinde görev alan askerlere kolaylıklar dileyen Bakan Soylu, özverili çalışmalarından dolayı Mehmetçik’e teşekkürlerini iletti. Bakan Soylu, incelemeleri sırasında yolda karşılaştığı selzede vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak onlarla bir süre sohbet etti.



“Kayıp olan 15 vatandaşımızın arama çalışmaları sürüyor”

İlçedeki incelemelerinin ardından Bakan Soylu, Afet Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen istişare toplantısına katıldı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “11 Ağustos’ta Bozkurt’ta 453 kilogram yağış düştü. İnsanımızın ve yaptıklarımızın da çaresiz kaldığı bir tablo ile bizleri karşı karşıya bıraktı. Hem Kastamonu’yu, hem Sinop’u, hem de Bartın’ı etkiledi. Buralara bağlı ilçelerimizi de etkiledi. Kayıplarımızda oldu. İhsan hayatında zor günler, zor geçen geceler vardır, benim çok zor gecelerimden bir tanesiydi. Binaların üzerinde aman deyin, bekleyen, imdat diyen insanlarında benden daha zor gecesiydi ve günüydü. 82 vatandaşımız hayatını kaybetti, onları defin ettik. 15 vatandaşımızın arama çalışmaları 459 personelle havadan, karadan ve denizden halen devam ediyor. Kayıp vatandaşları bekleyenlere sabır diliyorum. Afet konusunda devletimiz, gerek afet öncesi aldığı tedbirlerle afet anında yaptıklarıyla ve afet sonrası yaptıklarıyla bir program çerçevesinde afeti yürütmektedir. İncelemelerde bulunduğumuz süreçte daha öncesinde yapılan tahkimatların aslında daha büyük bir facianın nasıl önlendiğini, bu konuda yapılan her bir yatırımın aslında bu büyük afette nasıl bir koruyucu olduğunu hep birlikte görmüş olduk. Daha büyük felaketlerin oluşmasının engellediğine de hep beraber şahit olduk” dedi.



“Şu ana kadar 25 milyon insanımıza yüz yüze afet eğitimi verdik”

Geçtiğimiz yıl afetlere hazırlık yılı olduğunu hatırlatan Bakan Soylu, “Bu çerçevede bu yıl pandemiye rağmen 25 milyon insanımıza yüz yüze eğitim verdik. Bu hedefimiz yıl sonu itibariyle 50 milyona ulaşmak. Oluşturduğumuz bir video var 11 milyon insanımız tam zamanlı olarak eğitim aldı. İllerimizin afetlere hazırlıklarıyla ilgili bir planlamamız vardı, geçtiğimiz yıl 6 ilimizi tamamladık, bu yıl 81 ilimizi bitirmeyi hedeflemiştik. Valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler ve ilgili kurumlar afet durumunda nasıl bir çalışma yürütecekler, bu planlamada öğrenmiş olacaklar” diye konuştu.



“Selden etkilenen bölgelere bin 348 tır yardım yapıldı”

Selden etkilenen Bartın, Sinop ve Kastamonu’da selzedelere bin 348 tır yardım yapıldığını belirten Bakan Soylu, “Bozkurt’a gördük birçok belediyelerimizin arama kurtarma ekipleri, başarılı kurtarmanın altına imzalarını attılar. Aslında bu dönüşüme nasıl bir ihtiyacımızın olduğunu ve nasıl gerçekleştirdiğimizi de bu vesileyle gördük. Toplam 37 sivil toplum kuruluş çalıştı, teşekkür ediyoruz. Bu süreç içerisinde 900 bin öğün yemek dağıtımı gerçekleşti. Sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle şu ana kadar 900 bin öğün yemek dağıtımı yaptık. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, burada çalışan 7 bin 500 personeli giyindirdi. 7 bin 500 vatandaşımıza da hem sosyal marketten hem geçici koordinasyon merkezlerinden giyinmelerini sağladı. Yine mağdur olan ve taşınması gereken vatandaşlarımızın 464 evi taşındı. Bu evleri jandarmamız, jandarmamıza ait araçlarla taşıdılar ya da bizim kiralık olarak tuttuğumuz nakil araçlarıyla taşındı. Vatandaşımızın karşı karşıya kaldığı sıkıntılardan sonra burada her türlü desteği ortaya koymaya çalıştık. Helikopterlerimiz ve hava uçaklarımız, arama kurtarma çalışmalarımız dahil bin 164 saat havada uçtular. Bu halen devam ediyor. Ayrıca 103 bin gıda kolisi dağıtıldı. Bunların yarısı kadarda temizlik ve hijyen kolileri dağıtıldı. Yani 50 bini aşkın temizlik ve hijyen kolisi dağıtımı yapıldı. Yine bin 348 tır veya kamyon, Bartın, Sinop ve Kastamonu’da selde etkilenen bölgelere dağıtıldı. 25 bin kamyon sadece Bozkurt’ta, diğer yerlerle birlikte 35 bin kamyon sadece çamur taşındı. Yine denize sirayet eden, sel sularıyla giden 65 bin metreküp tomruk, gerek Ulaştırma Bakanlığımız gerekse Salih Güvenlik Komutanlığı gerekse Orman Bakanlığımız tarafından gerek Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından denizden tomruk toplandı. Özellikle 3 bin 149 jandarma, 3 bin 200 gönüllü personel, toplam 6 bini aşkın vatandaşımız görev aldı. Bu arkadaşlarımız 1 ayı süren temizlik çalışması yaptı. Ayrıca bin 630 emniyet personeli bu bölgede güvenlik sağlaması açısından bir çalışma ortaya koydu. 143 köy yolu, 416 bağlı kapanmıştır. Bunları hepsi gerek Karayolları, gerek Özel İdare ekipleri, gerek DSİ’nin çalışmaları, burada aslında herkesin bir işinin parçasını nasıl tuttuğunu, herkesin nasıl bir çalışma ortaya koyduğunu, tüm birimlerin ahenk içerisinde nasıl çalıştığını ortaya koyduğu görülmektedir” şeklinde konuştu.



“Sel bölgesinde şu ana kadar 720 milyon lira nakdi yardım yapıldı”

Sel bölgesinde şu ana kadar 720 milyon lira nakdi yardımların yapıldığını ifade eden Bakan Soylu, şöyle konuştu: “Sahipli ya da sahipsiz sokak hayvanlarının beslenmelerinden aşılarına kadar Veteriner Hekimler Odasından Tarım İl Müdürlüğüne kadar Valiliğimiz koordinesinde özellikle sivil toplum kuruluşlarının koordinesinde herkes burada elinden geleni yaptı. Tonlarca burada yeminden sokak hayvanlarının beslenmesine kadar tüm ihtiyaçları sağlandı. Burada konteynırlar kuruldu, çadırlar kuruldu. Abana, Sinop’un Ayancık ilçesinde 75 prefabrik ve konteynır kuruldu. Yıkılan üç sanayi sitesi için dönüşüme tabi tutuldu. Buraların mağduriyetlerin giderilmesi için ortaya bir çaba konuldu. 116 köprü ve 576 menfez sadece bu bölgede, bunlara Sinop ve Bartın’ı kadarsanız rakam en az üç kat artıyor. Bütün kurumlarımızın buraların geçici tedbirini aldılar, bunlarında ihalelerinin büyük bölümünü de bitirerek kısa sürede yapımına başlanacak. Yine Özel İdare, belediyelerimiz, sadece bu bölgede yine 18 bin 706 metre iyileştirme ve tamir yaptılar. Tüm kanalizasyon, içme suyu ve aynı zamanda yağmur suyu hatları yeniden burada yapılacak. Bunlar yeniden yapılacak. Şu ana kadar Kastamonu, Sinop ve Bartın’da gıda yardımı, eşya yardımı, kira yardımı ve taşıma yardımı da olmak üzere aynı zamanda işyerlerimizin hasarlarının da yüzde 50’sinin şu ana kadar karşılanması kaydıyla toplam vatandaşımıza 203 milyon 325 bin 396 lira nakdi yardım yapılmıştır. Bunlara araç yardımları da dahil. İşyeri sahiplerimizin yüzde 50’lilik kısmına da önümüzdeki günlerde kendilerine aynı şekilde gönderilecek. Tüm kurumlarımızın sadece Kastamonu’daki acil müdahale yardımları 470 milyon liradır. Buna Sinop ve Bartın’ı eklediğimizde ise 720 milyon lira nakdi karşılığı olan burada yolundan köprüsüne kadar nakdi yardımlarına kadar bir harcama gerçekleşti. Gerek ayni yardımlar gerekse nakdi yardımlar konusunda milletimizin cömertliğine her zaman şükranız. İş insanlarımıza şükranız. Bugün dayanışmanın, milletimizin asaletinin, birliğimizin, zor günlerde elini taşın altına koymanın ve zarar gören insanımıza sahip çıkmanın bir neticesidir. Avrupa’da seller oldu herkes yalnız kaldı, biz hiçbir şeye bakmadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde herkes elini taşın altına koydu. Sayın Cumhurbaşkanımıza müteşekkiriz. Özellikle nakdi yardımların AFAD başkanlığınca yönetilmesi, bizzat AFAD kampanyasının talimatını vermesi, aynı zamanda bu konuda ön ayak olup insanlarımızın buraya yardım etmesi konusundaki iradesini açıkça göstermesi ve bizzat bu konuda önderlik etmesi bizimde sahadaki moralimizi ve yapabileceklerimizin kapasitesini yükseltmiş oldu”



“Toplam şu anda hesap ettiğimiz maliyet 5.8 milyar liradır”

Şu ana kadar AFAD hesaplarına toplam 390 milyonun üzerinde bağış geldiğini söyleyen Bakan Soylu, şunları kaydetti: “Bu sırada illerimizin valiliklerimizin açtığı özel bağış hesapları bulunuyor. Bunlara da toplam 60 milyon bağış geldi. Yani 450 milyon lira bağış gelmiş oldu. Bugüne kadar sel, yangın ve AFAD hesaplarımıza 450 milyon lira bağış geldi. Yine Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 3 noktada sanayi sitemiz yıkılıyor. İnşallah bu yıkılan sanayi siteleri yakın bir zamanda sahiplerine teslim edilecek. Bizlere taahhüt edilen ya da gelecek olan paralarla birlikte yaklaşık 1 milyar 25 milyon açılan bağış kampanyası sonucu ulaşılan bir miktar olacak. Tabi bunların karşılığında toplam maliyetlerimizde var. Henüz maliyetler devam etmekle birlikte yangın ve sel afetinden dolayı şu ana kadar hesaplayabildiğimiz tüm kurumlarla yaptığımız değerlendirmede ortaya koyduğumuz süreçte maliyetimiz bunlarda altyapı var, üstyapı var, dere yatakları var, tahkimatlar var, yol, su elektrik var, bunlarda aynı zamanda evler var, işyerleri var. Yaklaşık şu ana kadar 100 üzerinde bina yıkıldı. 587 bin bağımsız bölüm ağır hasarlı, yıkık ya da acil yıkılacak. Yani binin üzerinde konut yapılacak. Bu da maliyetin içerisinde oluyor. Toplam şu anda hesap ettiğimiz maliyet 5.8 milyar liradır. Bu rakam içerisinde bazı bakanlıklarımızın yatırımları yok, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın hasar tespitleri bulunmuyor. Bunlar yapılmaya başlandıktan sonra nasıl maliyetler önünüze çıkacak bu da bir muamma. Şu ana kadar sel bölgesinde toplam 3 bin 468 araç zarar gördü. Burada herkese teşekkür ediyorum. Kimden ne istediysek, ne talip ettiysek herkes gönüllü bir şekilde bu işin içerisinde oldu. Hem milletimizden hem de devletimizden gurur duyuyorum. Allah milletimize ve devletimize zeval vermesin”



“1 yıl sonra Bozkurt bambaşka olacak”

Bakan Soylu, şöyle devam etti: “1 yıl sonra Bozkurt’un yeni yetişen çocuklarını ve afet bölgelerinin geçmiş yıllara göre çok daha avantajlı olacağını, fırsatlarının çok daha iyi olacağını, tüm imkanların burada sunulmuş bir şekilde yaşayabileceklerini hem umut hem de hayal ediyorum. Çocuklarımızın da gençlerimizin de buna hakkı vardır. Bu gayretlerden ötürü tüm kurumlarımıza, milletimize ve devletimizin her kademesindeki görevlilere, gönüllülerimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Sel bölgesindeki vatandaşlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız, bundan sonrada bir elimiz buralarda olacak. Buralara sık sık sürekli gelip gideceğiz”



İncelemelerinde Bakan Soylu’ya, Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü ile ilgili kurumların temsilcileri eşlik etti.

