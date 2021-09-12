Bakan Soylu: Selde kaybolan 15 vatandaşımız 459 personelle aranıyor



Gürkan YILMAZ/BOZKURT (Kastamonu), (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Batı Karadeniz'deki sel felaketinde 82 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "15 vatandaşımızın aramakurtarma çalışmaları havadan, karadan ve denizden 459 personelle hala devam ediyor" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 11 Ağustos'ta sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu daha sonra Afet Koordinasyon Merkezi'ni de ziyaret ederek, koordinasyon toplantısına katıldı. Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Soylu, sel felaketinin üzerinden bir ay geçtiğini ve felaket öncesi Bozkurt ilçesi Mamatlar köyüne 453 kilogram yağış düştüğünü belirterek, "Yani, çok yoğun, görülmedik bir şekilde, insanın ve yaptıklarımızın da çaresiz kaldığı bir tabloyla bizi karşı karşıya bıraktı. Hem Kastamonu'yu hem Sinop'u hem de Bartın'ı etkiledi ve ilçelerimizi de etkiledi. Kayıplarımız oldu" dedi.

İnsan hayatında zor günler ve zor geceler olduğunu ifade eden Bakan Soylu, "Benim çok zor gecelerimden bir tanesiydi. Benim ne kadar zor gecem ise çatıların üzerinde kalıp devletinden aman bekleyen, imdat dileyen insanların da benden daha zor gecesiydi ve günüydü. 82 vatandaşımız rahmeti rahmana kavuştu ve onları defnettik. 15 vatandaşımızın aramakurtarma çalışmaları havadan, karadan ve denizden 459 personelle hala devam ediyor. Rahmeti rahmana kavuşan vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet yakınlarına, akrabalarına, hemşehrilerimize baş sağlığı dileklerimizi tekrardan iletiyoruz. Aramakurtarma çalışmalarında bulunduğumuz vatandaşlarımızın da başta akrabaları olmak üzere sabır diliyoruz. Gayretimiz bu aşamada da devam etmektedir" diye konuştu.

Devletin afet öncesi aldığı tedbirlerle, afet anında yaptıklarıyla ve afet sonrası yaptıklarıyla bu süreci yürüttüğünü belirten Bakan Soylu, ayrıca bu yıl afet eğitim yılı olduğunu ve pandemi olmasına rağmen 25 milyon insana yüz yüze eğitim verdiklerini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Kastamonu / Bozkurt Gürkan YILMAZ

2021-09-12 20:37:49



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