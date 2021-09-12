Bakan Soylu: Selde kaybolan 15 vatandaşımız 459 personelle aranıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Soylu: Selde kaybolan 15 vatandaşımız 459 personelle aranıyor

DHA

Bakan Soylu: Selde kaybolan 15 vatandaşımız 459 personelle aranıyor


Gürkan YILMAZ/BOZKURT (Kastamonu), (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Batı Karadeniz'deki sel felaketinde 82 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "15 vatandaşımızın aramakurtarma çalışmaları havadan, karadan ve denizden 459 personelle hala devam ediyor" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 11 Ağustos'ta sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu daha sonra Afet Koordinasyon Merkezi'ni de ziyaret ederek, koordinasyon toplantısına katıldı. Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Soylu, sel felaketinin üzerinden bir ay geçtiğini ve felaket öncesi Bozkurt ilçesi Mamatlar köyüne 453 kilogram yağış düştüğünü belirterek, "Yani, çok yoğun, görülmedik bir şekilde, insanın ve yaptıklarımızın da çaresiz kaldığı bir tabloyla bizi karşı karşıya bıraktı. Hem Kastamonu'yu hem Sinop'u hem de Bartın'ı etkiledi ve ilçelerimizi de etkiledi. Kayıplarımız oldu" dedi.
İnsan hayatında zor günler ve zor geceler olduğunu ifade eden Bakan Soylu, "Benim çok zor gecelerimden bir tanesiydi. Benim ne kadar zor gecem ise çatıların üzerinde kalıp devletinden aman bekleyen, imdat dileyen insanların da benden daha zor gecesiydi ve günüydü. 82 vatandaşımız rahmeti rahmana kavuştu ve onları defnettik. 15 vatandaşımızın aramakurtarma çalışmaları havadan, karadan ve denizden 459 personelle hala devam ediyor. Rahmeti rahmana kavuşan vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet yakınlarına, akrabalarına, hemşehrilerimize baş sağlığı dileklerimizi tekrardan iletiyoruz. Aramakurtarma çalışmalarında bulunduğumuz vatandaşlarımızın da başta akrabaları olmak üzere sabır diliyoruz. Gayretimiz bu aşamada da devam etmektedir" diye konuştu.
Devletin afet öncesi aldığı tedbirlerle, afet anında yaptıklarıyla ve afet sonrası yaptıklarıyla bu süreci yürüttüğünü belirten Bakan Soylu, ayrıca bu yıl afet eğitim yılı olduğunu ve pandemi olmasına rağmen 25 milyon insana yüz yüze eğitim verdiklerini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Kastamonu / Bozkurt Gürkan YILMAZ
2021-09-12 20:37:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Şu ana kadar sel bölgesinde toplam maliyetimiz 5.8 milyar liradır” “Şu ana kadar sel bölgesinde 720 milyon lira harcama yaptık”
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Şu ana kadar sel ...
Bakan Kasapoğlu: “Afet bölgesinde yıkılan tesisleri en kısa sürede yeniden kazandıracağız”
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: “Afet bölgesinde yıkılan tesisleri ...
Selden etkilenen 548 aileye eşya yardımı yapıldı Afetten etkilenen selzedelere eşya yardımı Temel ihtiyaçlardan çocuk beşiğine kadar her talep karşılanıyor
YEREL HABERLER Selden etkilenen 548 aileye eşya yardımı ...
Ele geçirilen haplarla 'Aşı Ol' yazdılar
YEREL HABERLER Ele geçirilen haplarla 'Aşı Ol' yazdılar
Afet bölgesine gönderilen köpek maması içinden uyuşturucu hap çıktı Uyuşturucuyu, afet bölgesine gönderilen köpek maması içine saklamışlar
YEREL HABERLER Afet bölgesine gönderilen köpek maması içinden ...
Selden etkilenen çiftçilere büyükbaş hayvan desteği
YEREL HABERLER Selden etkilenen çiftçilere büyükbaş hayvan desteği
Sel suyu içinde ağaca sarılarak 5 saat mahsur kaldı, balkondan atılan iple kurtulabildi Sel suyu içinde 5 saat mahsur kalan kadın: “Yüzme bilmeseydim ölmüştüm”
YEREL HABERLER Sel suyu içinde ağaca sarılarak 5 saat mahsur kaldı, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.