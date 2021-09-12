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EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi: Kastamonu Belediyespor: 25 - Odense Handbold: 31

İHA

EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi: Kastamonu Belediyespor: 25 - Odense Handbold: 31

Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, Danimarka'nın Odense Handbold takımına 2531 mağlup oldu.
Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 1115 Odense Handbold'un üstünlüğüyle sona erdi.
Çekişmenin son dakikaya kadar sürdüğü karşılaşmada Kastamonu Belediyespor, Odense Handbold'a 2531 yenilerek B Grubuna mağlubiyetle başlamış oldu.
DELO EHF Şampiyonlar Ligi B Grubu maçında Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Danimarka ekibi Odense Handbold’u konuk etti.
Müsabaka karşılıklı goller ile başladı ve ilk 5 dakika 23 Odense’nin üstünlüğü ile geçildi. 10. Dakikada da 56’lık skor ile konuk ekibin üstünlüğü vardı.
11. dakikadan sonra konuk ekip aradaki farkı iki sayıya çıkardı(57). Hücumda Radicevic’in hızlı hücumdan faydalanamaması, Ceren’in iki dakika cezası aradaki farkın 3 sayıya çıkmasına neden oldu. Özellikle ilk 15 dakika içerisinde takımların birbirine üstünlük kurmakta zorlandıkları daha çok yapılan basit hatalar sonucu gole ulaştıkları görüldü. İlk 15 dakika 69 konuk ekip Odense’nin üstünlüğü ile geçildi.
İlk devrenin sonlarına kadar müsabaka aynı tempoda devam ederken, temsilcimiz yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve ilk devreyi 1115 geride kapadı.
Kastamonu Belediyesi ilk devrede yüzde 58 atak etkinliği ile oynarken, Odense yüzde 71 etkinlik yakaladı.
İkinci devreye Sara’nın golü ile temsilcimiz başladı ve aradaki farkı eritmek için daha iyi savunma yapmaya çalıştı. Temsilcimizin daha istekli olması aradaki farkı 1517 ile iki sayıya indirdi. Ancak yapılan basit hatalar ve hücumda etkisizlik aradaki farkın 6 sayıya kadar çıkmasına sebep oldu. 47. dakika Odense’nin 1824 üstünlüğü ile geçildi.
Kastamonu Belediyesi oyun kurucu pozisyonunda istediğini yansıtamadığı görüldü. Maçın son 5 dakikasına temsilcimiz 2128 geride girdi. Maçın sonuna kadar konuk ekip üstün oynarken maç 2531 Odense’nin üstünlüğü ile bitti.
Kastamonu Belediyesi GSK, DELO EHF Şampiyonlar Ligi B grubuna mağlubiyet ile başlamış oldu.
Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Kastamonu Belediyesi GSK’nın Başantrenörü Costica Buceschi maçı kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.
Rakip Odense’nin maça iyi konsantre olduğunu, karşılaşmanın büyük kısmında oyunu önce götürdüklerini Costica Buceschi, "Kendileri sürekli şampiyonlar liginde oynayan çok iyi takımlardan. Biz daha yeni bir takımız. İlk defa şampiyonlar ligine katıldık. Ben daha yeni geldim takımın başına ve çok fazla antrenman yapamadık. Karşılaşmaya çok iyi hazırlanamadık. Eksiklerimiz var. Özellikle pivota ihtiyacımız var. Çok fazla oyun içerisinde değişiklik yapamadım. Oyunda yetersiz kaldığımız zamanlar oldu. Önümüzde başka maçlar var ve daha iyi olmaya çalışacağız” dedi.
Kastamonu Belediyespor oyuncularından Jovanka Radicevic de rakibin maç içinde iyi bir takım olduklarını gösterdiklerini kaydetti.
Şampiyonlar ligindeki ilk maçlarını oynadıklarına işaret eden Radicevic, "Sonraki maçlarda çok daha iyi olmaya çalışacağız. Kesinlikle şampiyonlar liginde anahtar sonuna kadar savaşmak, asla pes etmemek ve sonunda umarım ki galip gelmeyi beklemektir diye düşünüyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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