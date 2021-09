Bakan Kurum: “Sel bölgesinde toplamda 952 konut ve 170 tane köy evinin yapımına başladık” “Artık afetlerin altında kalmayan, afetlerden hızlı bir şekilde birlik ve beraberlik ruhu içerisinden çıkan bir Türkiye var”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, artık afetlerin altında kalmayan, afetlerden hızlı bir şekilde 84 milyon vatandaşıyla birlik ve beraberlik ruhu içerisinden çıkan bir Türkiye’nin olduğunu belirterek, bu kapsamda sel bölgesinde toplamda 952 konut ve 170 tane köy evinin yapımına başladıklarını kaydetti.

Kastamonu’da 11 Ağustos’ta Ezine Çayı’nın taşması sonucu meydana gelen sel, can kayıplarının yanı sıra çok sayıda ev ve iş yerinin zarar görmesine neden oldu. Sel felaketinin yaşandığı bölgede hummalı bir çalışma yürütülen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bu kapsamda ilçede incelemelerde bulundu. Temizleme çalışmalarını yakından takip eden Bakan Kurum, buralarda görevli personellerden bilgi aldı.



“Acilen yapılması gereken işlerin büyük bir kısmını tamamladık”

İncelemeleri sırasında yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Sel felaketinin üzerinden 32 gün geçti. İlk günden itibaren tüm bakanlıklarımızla Bartın’da, Sinop’ta ve Kastamonu’da seferberlik haline geçtik. Selin olduğu ilk andan itibaren 82 milyon vatandaşımızla birlikte her afette olduğu gibi bu afette ilk andan itibaren çalışmalarımızı hızlı bir şekilde başlattık. 24 saat tüm kurumlarımızın içerisinde olduğu gönüllülerimizin, tüm sivil toplum kuruluşlarımızın içinde olduğu bir çalışma başlattık. 1 ayı aşkındır bizlerde bizzat afet bölgesinde yer aldık. Vatandaşlarımızın acısını dindirmek ve ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamak için çalışmalarımızı süratli bir şekilde başlatmış olduk. Binlerce iş makinesi, AFAD, Kızılay, jandarma, polis, genel müdürlüklerimiz, tüm birimlerimiz sahada 7 gün 24 saat çalıştılar ve dün itibariyle de genel anlamda acilen yapılması gereken işlerin büyük bir kısmını yapmış olduk ve ekiplerimizin bir kısmını bölgeden gönderdik. Tüm çalışanlarımızdan ve gönüllülerimizden gerekse STK’larımızdan, gerekse devletimizin tüm personelinden Allah razı olsun. Yine Kastamonulu, Bartınlı, Sinoplu kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Bir fiil bizle birlikte bu mücadeleye ortak oldular. Acıları vardı o gün acılarını unuttular, komşularına, akrabalarına yardım ettiler. Selin enkazını kaldırmak için bir kenarından kendileri tuttular. Hiçbir zaman bizleri yalnız bırakmadılar. Hep destek oldular” dedi.



“Konutlarımızı 1 ay içerisinde başlatacağız ve 1 yıl içerisinde vatandaşımıza teslim edeceğiz”

Selden etkilenen konutların çalışmalarına 1 ay içerisinde başladıklarını ve 1 yıl içerisinde de hak sahiplerine teslim edeceklerine dikkat çeken Bakan Kurum, “Bize düşen hızlı bir şekilde burada çalışmamız ve bizlere güvenen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en kısa sürede gidererek güvenlerini boşa çıkarmamamızdır. Bizde bu anlayışta çalışmalarımızı başlattık. Gerek enkaz altında vatandaşlarımızı aradık, gerekse esnafımızın burada ticari faaliyetinin biran önce hayata geçirebilmesi adına zarar gören gerek doğramaları gerekse işyerlerinde yapılan imalatların çalışmalarını hızlı bir şekilde başlattık. TOKİ’mizde 1 ay önce ilçe merkezinde çok daha değişik manzara ile karşılaştığımız bu sokakta iyileştirmelerini, dükkan ceplerinin yenileme süreçlerini hızlı bir şekilde başlattık. Burada hasar gören esnafımıza geçici işyerlerinin kurulumu için Giresun’da daha önce yaptığımız gibi konteynırlarımızı getirdik ve vatandaşlarımızın burada ticari faaliyetlerini devam ettirebilmeleri adına konteynırlarımızın kurulumunu gerçekleştirdik. Altyapıya ilişkin tüm Bozkurt’taki gerek kanalizasyon, gerek yağmur suyu, gerekse içme suyu hatlarını tamamen yenileyecek çalışmaları başlattık. İhalesini yaptık, yaklaşık 18 milyon liralık sadece Bozkurt’ta İller Bankası eliyle belediyemizle birlikte altyapı imalatlarını başlattık. Yine Enerji Bakanlığımızla eşzamanlı olarak doğalgaz imalatlarını yürütüyor olacağız. Üç ay içerisinde buradaki alt yapı tamamen yenileniyor olacak. Çalışmalarımızı hızlı yürütmek adına dört koldan ekiplerimiz, gerek dere üzerindeki yaşayan vatandaşlarımızın tahliyesi, burada jandarmamız ve bakanlığımızın ekipleri vatandaşlarımızı yeni taşınacak alanlara taşınmasında destek olmak ve o süreçte kira ve taşınma yardımı vermek suretiyle yine taşkın riski altında bulunan dere kesitimiz büyüyecek. Taşkın riski altındaki binalarında taşınma süreçleri yine selden zarar gören vatandaşlarımıza eşya ve kira yardımı yapmak suretiyle yürütüyoruz. Bir tarafta hem Abana hem Bozkurt’ta sanayi sitelerimiz, Ayancık’ta sanayi sitelerimiz zarar görmüştü. Burada hasar tespit çalışmalarını yaptık. Hasar tespit çalışmaları çerçevesinde yapılması gereken ödemeleri esnafımıza yapmak suretiyle ki bu süreçte afet bölgesi ilanından kaynaklı borçların ertelenmesi, bu süreçte vergi, SSK, yapılandırmalar gibi birçok desteği yaparak onlara da şu sözü vermiştik. Konutlarımızı 1 ay içerisinde başlatacağız ve 1 yıl içerisinde vatandaşımıza, sağlam, güvenli, sosyal altyapısı olan, yöresel mimariye uygun bir şekilde konutlarımızı TOKİ başkanlığımız eliyle ihalesini yapacağımızı ifade ettik ve bu sözleri vermiştik. Yine esnafımıza 45 ay içerisinde yeni sanayi sitelerinin yapılacağı müjdesini Sayın Cumhurbaşkanımız burada vatandaşlarımızla paylaştı. Bugün hamdolsun ticari ünitelerimizin yapımına başladık, konutlarımızın ihalesini gerçekleştirdik. Bozkurt ve Abana sanayi sitelerimizin ihalesini yaptık. Konutlarımızı da etaplar halinde ihalesini yapmak suretiyle vatandaşımıza söz verdiğimiz gibi 1 yıl içerisinde meydanıyla, yeni meydanımız gerçekten tüm Türkiye’ye ve Dünyaya örnek olacak şekilde yürüyüş yollarının, kütüphanelerinin içerisinde olduğu, gençlerimizin bütün bölgenin bu alanda faydalanabileceği anlayışla çiziyoruz. İnşallah o ihalelerimizi de kısa zamanda içerisinde yapmak suretiyle bu sözlerimizi tutuyor olacağız” diye konuştu.



“Artık afetlerin altında kalmayan, afetlerden hızlı bir şekilde birlik ve beraberlik ruhu içerisinden çıkan bir Türkiye var”

Dünyanın neresine giderseniz gidin afetten 33 gün sonra esnafının doğramasını değiştiren, bütün hasarlarına ilişkin ödemelerini yapan, yeni yapılacak sanayi sitesine, yeni yapılacak meydanına, spor tesisine, konutlarına ilişkin adımları 1 ay içerisinde atan hiçbir devleti göremeyeceklerine işaret eden Bakan Kurum, “Hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde artık afetlerin altında kalmayan, afetlerden hızlı bir şekilde vatandaşıyla 84 milyon ile birlik ve beraberlik ruhu içerisinden çıkan bir Türkiye var. Bizim hayalimiz 1 yıl sonra inşallah bütün afet bölgelerinde Antalya’da, Rize’de, Elazığ’da, Malatya’da olduğu gibi Bartın’da, Kastamonu’da, Sinop’ta da hızlı bir şekilde 1 yıl sonra vatandaşımızın o yeni konutlarda oturduğunu, yeni işyerlerinde ticari faaliyetlerine devam ettiğini, meydanında gençlerimizin gülerek, koşarak vakit geçirdiği günleri hayal ediyoruz ve bu hayal ile çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tek amacımız isteğimiz, vatandaşlarımızın duasını almaktı. Bu anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu kapsamda Kastamonu’da 872 konut, 40 köy evinin inşasını başlattık, Sinop’ta 80 konut, 110 köy evinin yapımı başladı, Bartın’da da 20 köy evi olmak üzere toplamda 952 konut ve 170 tane köy evinin yapımına başlanmış durumda. Sanayi sitelerimize ilişkinde Bozkurt’ta ve Abana’da ihalelerimizi gerçekleştirdik ve Ayancık Sanayi Sitemizin de hızlı bir şekilde inşasını gerçekleştiriyor olacağız. Bu zorluktan milletimizin desteğiyle çıktık, inşallah hep birlikte bu zorlukların üstesinden geleceğiz” şeklinde konuştu.



“Rize’de yaşadığımız sel felaketinin ardından 650 bağımsız alandan oluşan konutlarımızın yapım süreçlerini başlattık”

Tüm dünyanın iklim değişikliğiyle mücadele ettiğine değinen Bakan Kurum, şöyle konuştu:

“Bugün baktığımızda depremin, selin, yaşamış olduğumuz afetlerin nedenleri, yine Marmara’da yaşadığımız müsilaj problemine baktığımızda iklim değişikliğini net bir şekilde görmekteyiz. İklim değişikliğini en aza indirmek amacıyla Rize’de yaşamış olduğumuz 2018 yılındaki selden sonra biz, Bölgesel İklim Değişikliği Eylem Planlarımızı hazırlattık. 7 bölgemizde ki bunların dışında da 30 büyükşehirde de yerel eylem planlarını hazırladık ve bu çerçevede de hazırlarına başladık. Dere güzergahı üzerinde gerek AFAD Başkanlığımız, gerek DSİ Genel Müdürlüğümüz, gerek Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz ile birlikte dere güzergahı üzerinde kalan taşkın riski altında olan binaların tespitlerini yaptık. Bu çerçevede çalışmalarımızı yürütüyoruz. Örneğin en son Rize’de yaşadığımız sel felaketinin ardından 650 bağımsız alandan oluşan konutlarımızın yapım süreçlerini başlattık. Aynı şekilde Bozkurt’ta da bu çalışmayı yürütüyoruz. Amacımız, bütün illerimizde sel öncesindeki biz, her afetten sonra ilgili bakanlıklarımızla bir araya gelerek bu afetten almamız gereken dersler nelerdir bunları istişare ediyoruz. Bunları Sayın Cumhurbaşkanımıza kabinede bütün arkadaşlarımızla arz ediyoruz. Bu çerçevede yapılacak ve atılacak adımları atıyoruz”



“İklim değişikliğiyle ilgili adımlarımızı attık, atmaya da devam edeceğiz”

İklim değişikliğiyle ilgili adımları Türkiye olarak attıklarını söyleyen Bakan Kurum, şunları kaydetti:

“Gerek dere güzergahların boşaltılma süreçleri, gerek buralara yapılacak alt yapının ve yolların yapılma sürecindeki, omuz dediğimiz derelerin birleştirilerek derelere bağlanması, dere güzergahı üzerindeki ağaçların kaldırılması gibi birçok tedbiri içeren, buradaki imardan tutunda mevcuttaki durumu esas alıp tüm iş ve işlemleri bir eylem planı çerçevesinde inşallah hayata geçiriyoruz, geçirmeye de devam edeceğiz. Amacımız iklim değişikliğini engellemek adına bilindiği üzere tüm Dünya deniz suyu sıcaklığı 1,5 derece arttı, daha fazla artmaması adına eylem planları açıklıyor, biz bu konuda gerek iklim kanunu hazırlık çalışmalarımız gerek eylem planlarımızla birlikte birçok adımı attık, atmaya da inşallah devam edeceğiz.”

Ayrıca Bakan Kurum, incelemeleri sırasında yolda karşılaştığı selzede vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak onlarla bir süre sohbet etti.

