Afet bölgesindeki görevi kız istemesine engel oldu Kızını isteyemediği kayınpederine afet bölgesinden seslendi: “Afetlerden dolayı kızını bir türlü isteyemedim, beni lütfen anlayışla karşıla”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afet bölgesindeki görevi kız istemesine engel oldu Kızını isteyemediği kayınpederine afet bölgesinden seslendi: “Afetlerden dolayı kızını bir türlü isteyemedim, beni lütfen anlayışla karşıla”

İHA

Afet bölgesindeki görevi kız istemesine engel oldu Kızını isteyemediği kayınpederine afet bölgesinden seslendi: “Afetlerden dolayı kızını bir türlü isteyemedim, beni lütfen anlayışla karşıla”

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde hem arama kurtarma hem de yardım faaliyetlerine destek veren bir ANDA personeli, kız istemeye gidemediği için kayınpederine çağrıda bulunarak, “Afetlerden dolayı kızını bir türlü isteyemedim, beni lütfen anlayışla karşılayın” dedi.
Kastamonu’da 11 Ağustos’ta Ezine Çayı’nın taşması sonucu meydana gelen sel, can kayıplarının yanı sıra çok sayıda ev ve iş yerinin zarar görmesine neden oldu. Sel felaketinin yaşandığı bölgede bir yandan yaralar sarılmaya çalışılırken bir yandan da halen kayıp olan 9 kişinin aranmasına devam ediliyor. Bu kapsamda sel afetinin yaşandığı ilk günden beri bölgede aralıksız faaliyetlerini yürüten ANDA Derneği, hem karada hem de denizde ekiplerin yürüttüğü çalışmalara destek veriyor. AFAD, jandarma ve polis ekipleriyle birlikte kayıp vatandaşların arama çalışmasına katılan ekipler, ayrıca bölgeye gönderilen yardımlarında selzedelere ulaşması için görev alıyor. Bu kapsamda Akdeniz’de yaşanan yangının hemen ardından sel bölgesine gelen ve 34 gündür afet bölgelerinde aralıksız çalışmalarını sürdüren ANDA Derneği Diyarbakır İl Sorumlusu Talha Alparslan, bir süredir görüştüğü kız arkadaşını ailesinden istemeye gidemedi. Mahcubiyeti her halinden belli olan ANDA Derneği Sorumlusu Alparslan, kayınpederine çağrıda bulunarak, kendisini anlayışla karşılamasını istedi. Alparslan’ın afet bölgesindeki çalışmalarının ardından ilk fırsatta kız istemeye gideceği öğrenildi.

“Gerek yangınlarda gerekse sel bölgesinde afetzedelerin yanında olmaya çalıştık”
34 gündür sahada olduklarını söyleyen ANDA Derneği Diyarbakır İl Sorumlusu Talha Alparslan, “34 gündür sahadayız. Manavgat yangınından yola çıktık, ondan sonra Aydın, ardından Marmaris daha sonrada Kastamonu’nun Bozkurt bölgesine geldik. Yangınlardan sonra Bozkurt’ta balçık altında kadavra arama, enkaz kaldırma, enkazda arama kurtarma ile sosyal yardımlaşma faaliyetlerinde görev aldık. Afetzedelere gerek yangınlarda gerekse sel bölgesinde elimizden geldiği kadarıyla tüm imkanlarımızla yardım etmeye çalıştık. Bozkurt’ta çalışmalarımızı sürdürürken Tunceli bölgesinde çıkan orman yangınlarına destek ekip istendi. Bizlerde, ekiplerimizin bir kısmını Bozkurt’ta sel bölgesinde bırakarak ekibin kalan kısmıyla da Tunceli bölgesinde çıkan orman yangınına destek olmak için yola çıkıyoruz. ANDA Arama Kurtarma olarak kurulduğumuz ilk günden beri gerek insani yardım gerek arama kurtarma faaliyetlerinde ülkemizin her yerinde hizmet vermeye devam ediyoruz” dedi.

“Afetlerden dolayı kızını bir türlü isteyemedim, beni lütfen anlayışla karşıla”
Afetlerden dolayı bir süredir görüştüğü kız arkadaşını ailesinden istemeye gidemediğini anlatan Alpraslan, “Tek problemimiz sosyal hayatlarımızı biraz sekteye uğrattık. Benim bir kız isteme gibi bir durumum var. Günlerdir bunu erteliyorum. Umarım müstakbel kayınpederimde bunu anlayışla karşılayacaktır. Onun dışında gücümüzü, enerjimizi vatan sevgimizden alıyoruz, her şey Türkiye her şey Türk milleti için diyoruz” diye konuştu.

“34 gündür kesintisiz afet bölgelerinde görev alıyoruz”
34 gündür kesintisiz bir şekilde hem yangın hem de sel bölgesinde görev aldıklarını söyleyen ANDA Derneği Diyarbakır ekibinde görevli Murat Yaşa ise, “ANDA Arama Kurtarma ekipleri olarak 34 gündür kesintisiz olarak görevdeyiz. Bugünde ANDA Diyarbakır ekibi olarak Tunceli bölgesinde çıkan orman yangını bölgesine gidiyoruz. Ekiplerimiz bir kısmı burada kalacak. Bizler vatanımızı ve milletimizi seviyoruz. Bunum gereklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Hiçbir problemimiz yok, bundan sonrada devletimizin ve milletimizin emrinde olacağız. Sadece şöyle bir durumumuz var, ANDA Arama Kurtarma Sorumluyuz Talha Beyin Cumartesi günü kız isteme merasimi olacaktı. Eğer yetişebilirsek birlikte gideceğiz, yetişemezsek müstakbel kayınpederinin anlayışına sığınıyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Kurum: Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 952 konut ile 170 köy evi yapımına başlandı
YEREL HABERLER Bakan Kurum: Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 952 konut ...
Bakan Kurum: “Sel bölgesinde toplamda 952 konut ve 170 tane köy evinin yapımına başladık” “Artık afetlerin altında kalmayan, afetlerden hızlı bir şekilde birlik ve beraberlik ruhu içerisinden çıkan bir Türkiye var”
YEREL HABERLER Bakan Kurum: “Sel bölgesinde toplamda 952 konut ve ...
Bisikletle yollara düşen emekli Almanlar, Türkiye'ye hayran kaldı Emekli Almanlar bisikletleriyle 6 ülkeden geçerek, Türkiye'ye ulaştı
YEREL HABERLER Bisikletle yollara düşen emekli Almanlar, Türkiye'ye ...
Selden etkilenen vatandaşlar konteynır evlere yerleştiriliyor Selzede çift, konteynır evde ilk başta kalmak istemediklerini fakat görünce umduklarından daha güzel bulduklarını söyledi
YEREL HABERLER Selden etkilenen vatandaşlar konteynır evlere ...
Depremden etkilenince sel bölgesinin gönüllüsü oldu İzmir depreminde insanların durumuna üzülünce kendi imkanlarımla sel bölgesine çalışmaya geldi
YEREL HABERLER Depremden etkilenince sel bölgesinin gönüllüsü ...
EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi: Kastamonu Belediyespor: 25 - Odense Handbold: 31
YEREL HABERLER EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi: Kastamonu ...
Bakan Soylu: Selde kaybolan 15 vatandaşımız 459 personelle aranıyor
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Selde kaybolan 15 vatandaşımız 459 ...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Şu ana kadar sel bölgesinde toplam maliyetimiz 5.8 milyar liradır” “Şu ana kadar sel bölgesinde 720 milyon lira harcama yaptık”
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Şu ana kadar sel ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.