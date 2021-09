Afet bölgesindeki görevi kız istemesine engel oldu Kızını isteyemediği kayınpederine afet bölgesinden seslendi: “Afetlerden dolayı kızını bir türlü isteyemedim, beni lütfen anlayışla karşıla”

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde hem arama kurtarma hem de yardım faaliyetlerine destek veren bir ANDA personeli, kız istemeye gidemediği için kayınpederine çağrıda bulunarak, “Afetlerden dolayı kızını bir türlü isteyemedim, beni lütfen anlayışla karşılayın” dedi.

Kastamonu’da 11 Ağustos’ta Ezine Çayı’nın taşması sonucu meydana gelen sel, can kayıplarının yanı sıra çok sayıda ev ve iş yerinin zarar görmesine neden oldu. Sel felaketinin yaşandığı bölgede bir yandan yaralar sarılmaya çalışılırken bir yandan da halen kayıp olan 9 kişinin aranmasına devam ediliyor. Bu kapsamda sel afetinin yaşandığı ilk günden beri bölgede aralıksız faaliyetlerini yürüten ANDA Derneği, hem karada hem de denizde ekiplerin yürüttüğü çalışmalara destek veriyor. AFAD, jandarma ve polis ekipleriyle birlikte kayıp vatandaşların arama çalışmasına katılan ekipler, ayrıca bölgeye gönderilen yardımlarında selzedelere ulaşması için görev alıyor. Bu kapsamda Akdeniz’de yaşanan yangının hemen ardından sel bölgesine gelen ve 34 gündür afet bölgelerinde aralıksız çalışmalarını sürdüren ANDA Derneği Diyarbakır İl Sorumlusu Talha Alparslan, bir süredir görüştüğü kız arkadaşını ailesinden istemeye gidemedi. Mahcubiyeti her halinden belli olan ANDA Derneği Sorumlusu Alparslan, kayınpederine çağrıda bulunarak, kendisini anlayışla karşılamasını istedi. Alparslan’ın afet bölgesindeki çalışmalarının ardından ilk fırsatta kız istemeye gideceği öğrenildi.



“Gerek yangınlarda gerekse sel bölgesinde afetzedelerin yanında olmaya çalıştık”

34 gündür sahada olduklarını söyleyen ANDA Derneği Diyarbakır İl Sorumlusu Talha Alparslan, “34 gündür sahadayız. Manavgat yangınından yola çıktık, ondan sonra Aydın, ardından Marmaris daha sonrada Kastamonu’nun Bozkurt bölgesine geldik. Yangınlardan sonra Bozkurt’ta balçık altında kadavra arama, enkaz kaldırma, enkazda arama kurtarma ile sosyal yardımlaşma faaliyetlerinde görev aldık. Afetzedelere gerek yangınlarda gerekse sel bölgesinde elimizden geldiği kadarıyla tüm imkanlarımızla yardım etmeye çalıştık. Bozkurt’ta çalışmalarımızı sürdürürken Tunceli bölgesinde çıkan orman yangınlarına destek ekip istendi. Bizlerde, ekiplerimizin bir kısmını Bozkurt’ta sel bölgesinde bırakarak ekibin kalan kısmıyla da Tunceli bölgesinde çıkan orman yangınına destek olmak için yola çıkıyoruz. ANDA Arama Kurtarma olarak kurulduğumuz ilk günden beri gerek insani yardım gerek arama kurtarma faaliyetlerinde ülkemizin her yerinde hizmet vermeye devam ediyoruz” dedi.



“Afetlerden dolayı kızını bir türlü isteyemedim, beni lütfen anlayışla karşıla”

Afetlerden dolayı bir süredir görüştüğü kız arkadaşını ailesinden istemeye gidemediğini anlatan Alpraslan, “Tek problemimiz sosyal hayatlarımızı biraz sekteye uğrattık. Benim bir kız isteme gibi bir durumum var. Günlerdir bunu erteliyorum. Umarım müstakbel kayınpederimde bunu anlayışla karşılayacaktır. Onun dışında gücümüzü, enerjimizi vatan sevgimizden alıyoruz, her şey Türkiye her şey Türk milleti için diyoruz” diye konuştu.



“34 gündür kesintisiz afet bölgelerinde görev alıyoruz”

34 gündür kesintisiz bir şekilde hem yangın hem de sel bölgesinde görev aldıklarını söyleyen ANDA Derneği Diyarbakır ekibinde görevli Murat Yaşa ise, “ANDA Arama Kurtarma ekipleri olarak 34 gündür kesintisiz olarak görevdeyiz. Bugünde ANDA Diyarbakır ekibi olarak Tunceli bölgesinde çıkan orman yangını bölgesine gidiyoruz. Ekiplerimiz bir kısmı burada kalacak. Bizler vatanımızı ve milletimizi seviyoruz. Bunum gereklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Hiçbir problemimiz yok, bundan sonrada devletimizin ve milletimizin emrinde olacağız. Sadece şöyle bir durumumuz var, ANDA Arama Kurtarma Sorumluyuz Talha Beyin Cumartesi günü kız isteme merasimi olacaktı. Eğer yetişebilirsek birlikte gideceğiz, yetişemezsek müstakbel kayınpederinin anlayışına sığınıyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.