KASMİB, afet bölgesinde hizmetlerine devam ediyor

Kastamonu’nun ilçelerini vuran sel felaketi sonrası Bozkurt ilçesinde hizmet vermeye başlayan KASMİB Sokak ve Ev Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Ünitesi çalışmalarına devam ediyor.



Kastamonu Mahalli İdareler Birliği (KASMİB) bünyesinde oluşturulan ve geçtiğimiz Haziran ayında hizmete konulan KASMİB Sokak Hayvanları Mobil Kısırlaştırma Ünitesi, yaşanan sel felaketi nedeniyle Bozkurt ilçesinde Geçici Rehabilitasyon Ünitesi olarak görevlendirildi. Sel afetinden olumsuz etkilenen, tedaviye muhtaç ev ve sokak hayvanlarının ilk müdahale ve kısa süreli tedavilerini gerçekleştirmek üzere kurulan Mobil Ünite hizmetlerini başarıyla yürütüyor.



500 hayvan tedavi edildi

Sel felaketi sonrası bölgede hizmet vermeye başlayan ünitede bugüne kadar 500 civarında sahipli ve sahipsiz hayvana bakılarak tedavi ve rehabilitasyonları yapıldı. Bozkurt ilçesinde görev yapan ve diğer ilçelere de hizmet veren ünitede, bugüne kadar 200 civarında kedi, 300 civarında köpeğin ilk muayene ve tedavileri yapılarak tedavi devamlılığı gereken hayvanların Kastamonu Belediyesi Hayvan Bakımevine veya özel kliniklere sevki sağlandı. Rehabilitasyonu yapılan hayvanların yaklaşık 100 adedinde uyuz tedavisi ve içdış parazit aşıları yapılırken bunların tedavileri takip edildi. Ayrıca bölgeye getirilen Jandarma ve Polis birimlerine ait arama kurtarma köpeklerinin muayeneleri ve gerekli durumlarda tıbbi müdahaleleri yapılarak takibi gerçekleştirildi. Ünitede kedi ve köpeklerin yanı sıra tedavi amacıyla getirilen çeşitli kafes kuşları, güvercinler ile tavuk vb. hayvanların da ilk müdahale ve tedavileri yapılıyor.



Gönüllüler sahada görev yapıyor

Kastamonu Mahalli İdareler Birliği Müdürü Adnan Tot’un koordine ettiği hizmetlerde Ünite Sorumlusu olarak KASMİB Veteriner Hekimi Mustafa Temür görev yapıyor. Ünitenin hizmetlerine Kastamonu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hacı İbrahim Maşalacı tarafından destek verilerek ilaç yardımı yapılmasının yanı sıra oda üyesi gönüllü veteriner hekimler görevlendirildi. Mobil Veteriner Kliniği şeklinde tasarlanıp imal edilen KASMİB Sokak ve Ev Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Ünitesi, afet bölgesinde önemli bir hizmeti yerine getirirken gönüllü kuruluşlardan ve hayvanseverlerden de destekler geldi. Kastamonu Veteriner Hekimler Odası’nın yanı sıra HAYTAP (Hayvan Hakları Federasyonu) gibi gönüllü kuruluşlardan 4 ton hayvan gıda maddesi gönderilerek dağıtımı yapıldı. KASMİB tarafından bölgedeki hayvanların bakım ve tedavileri yapılırken ünitede görev yapan gönüllü hayvanseverler arasında, afetin ilk günlerinden bu yana bölgede bulunan HAYTAP İl Temsilcisi Ayten Kökgöz’ün yanı sıra, afet bölgesindeki hayvanlara yardım için İstanbul’dan gelen Kastamonulu Türk Sanat Müziği sanatçısı Arzu Akça da çalışmalarıyla takdir topladı.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan mama yardımı

Bölgede gerçekleşen afetin hemen ardından arama kurtarma çalışmalarını koordine etmek üzere bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, afet sonrası yaraların sarılması ve hasarların giderilmesi için gece gündüz çalışmalarına devam ediyor. Afetten zarar gören hayvanları da unutmayan Bakan Süleyman Soylu’nun talimatıyla İçişleri Bakanlığı tarafından 12 ton kedi ve köpek maması gönderildi. Bakanlık tarafından sağlanan kedi ve köpek mamaları da KASMİB Geçici Rehabilitasyon Ünitesinde hayvan sahiplerine ve hayvanseverlere dağıtılarak hayvanların mağduriyeti önleniyor.

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