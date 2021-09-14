KASMİB, afet bölgesinde hizmetlerine devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KASMİB, afet bölgesinde hizmetlerine devam ediyor

İHA

KASMİB, afet bölgesinde hizmetlerine devam ediyor

Kastamonu’nun ilçelerini vuran sel felaketi sonrası Bozkurt ilçesinde hizmet vermeye başlayan KASMİB Sokak ve Ev Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Ünitesi çalışmalarına devam ediyor.

Kastamonu Mahalli İdareler Birliği (KASMİB) bünyesinde oluşturulan ve geçtiğimiz Haziran ayında hizmete konulan KASMİB Sokak Hayvanları Mobil Kısırlaştırma Ünitesi, yaşanan sel felaketi nedeniyle Bozkurt ilçesinde Geçici Rehabilitasyon Ünitesi olarak görevlendirildi. Sel afetinden olumsuz etkilenen, tedaviye muhtaç ev ve sokak hayvanlarının ilk müdahale ve kısa süreli tedavilerini gerçekleştirmek üzere kurulan Mobil Ünite hizmetlerini başarıyla yürütüyor.

500 hayvan tedavi edildi
Sel felaketi sonrası bölgede hizmet vermeye başlayan ünitede bugüne kadar 500 civarında sahipli ve sahipsiz hayvana bakılarak tedavi ve rehabilitasyonları yapıldı. Bozkurt ilçesinde görev yapan ve diğer ilçelere de hizmet veren ünitede, bugüne kadar 200 civarında kedi, 300 civarında köpeğin ilk muayene ve tedavileri yapılarak tedavi devamlılığı gereken hayvanların Kastamonu Belediyesi Hayvan Bakımevine veya özel kliniklere sevki sağlandı. Rehabilitasyonu yapılan hayvanların yaklaşık 100 adedinde uyuz tedavisi ve içdış parazit aşıları yapılırken bunların tedavileri takip edildi. Ayrıca bölgeye getirilen Jandarma ve Polis birimlerine ait arama kurtarma köpeklerinin muayeneleri ve gerekli durumlarda tıbbi müdahaleleri yapılarak takibi gerçekleştirildi. Ünitede kedi ve köpeklerin yanı sıra tedavi amacıyla getirilen çeşitli kafes kuşları, güvercinler ile tavuk vb. hayvanların da ilk müdahale ve tedavileri yapılıyor.

Gönüllüler sahada görev yapıyor
Kastamonu Mahalli İdareler Birliği Müdürü Adnan Tot’un koordine ettiği hizmetlerde Ünite Sorumlusu olarak KASMİB Veteriner Hekimi Mustafa Temür görev yapıyor. Ünitenin hizmetlerine Kastamonu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hacı İbrahim Maşalacı tarafından destek verilerek ilaç yardımı yapılmasının yanı sıra oda üyesi gönüllü veteriner hekimler görevlendirildi. Mobil Veteriner Kliniği şeklinde tasarlanıp imal edilen KASMİB Sokak ve Ev Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Ünitesi, afet bölgesinde önemli bir hizmeti yerine getirirken gönüllü kuruluşlardan ve hayvanseverlerden de destekler geldi. Kastamonu Veteriner Hekimler Odası’nın yanı sıra HAYTAP (Hayvan Hakları Federasyonu) gibi gönüllü kuruluşlardan 4 ton hayvan gıda maddesi gönderilerek dağıtımı yapıldı. KASMİB tarafından bölgedeki hayvanların bakım ve tedavileri yapılırken ünitede görev yapan gönüllü hayvanseverler arasında, afetin ilk günlerinden bu yana bölgede bulunan HAYTAP İl Temsilcisi Ayten Kökgöz’ün yanı sıra, afet bölgesindeki hayvanlara yardım için İstanbul’dan gelen Kastamonulu Türk Sanat Müziği sanatçısı Arzu Akça da çalışmalarıyla takdir topladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan mama yardımı
Bölgede gerçekleşen afetin hemen ardından arama kurtarma çalışmalarını koordine etmek üzere bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, afet sonrası yaraların sarılması ve hasarların giderilmesi için gece gündüz çalışmalarına devam ediyor. Afetten zarar gören hayvanları da unutmayan Bakan Süleyman Soylu’nun talimatıyla İçişleri Bakanlığı tarafından 12 ton kedi ve köpek maması gönderildi. Bakanlık tarafından sağlanan kedi ve köpek mamaları da KASMİB Geçici Rehabilitasyon Ünitesinde hayvan sahiplerine ve hayvanseverlere dağıtılarak hayvanların mağduriyeti önleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İhtiyaç sahibi ailelere bin 500 ton kömür dağıtılacak
YEREL HABERLER İhtiyaç sahibi ailelere bin 500 ton kömür dağıtılacak
Seydişehir Kaymakamlığına atanan Deniz Pişkin, görevine başladı
YEREL HABERLER Seydişehir Kaymakamlığına atanan Deniz Pişkin, ...
Su ve yol sorunu çözülmeyen mahalleli, belediyeye tepki gösterdi
YEREL HABERLER Su ve yol sorunu çözülmeyen mahalleli, belediyeye ...
Kastamonu’da çöp kutularını ateşe verdiler
YEREL HABERLER Kastamonu’da çöp kutularını ateşe verdiler
Dünya Okuma Yazma Günü’nde hep birlikte kitap okudular
YEREL HABERLER Dünya Okuma Yazma Günü’nde hep birlikte kitap ...
Şehrin en işlek sokağında silahla çatıştılar Şehir ortasında çatışan şahısların görüntüsü, güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Şehrin en işlek sokağında silahla çatıştılar Şehir ...
Afet bölgesindeki görevi kız istemesine engel oldu Kızını isteyemediği kayınpederine afet bölgesinden seslendi: “Afetlerden dolayı kızını bir türlü isteyemedim, beni lütfen anlayışla karşıla”
YEREL HABERLER Afet bölgesindeki görevi kız istemesine engel ...
Bakan Kurum: Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 952 konut ile 170 köy evi yapımına başlandı
YEREL HABERLER Bakan Kurum: Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 952 konut ...
Bakan Kurum: “Sel bölgesinde toplamda 952 konut ve 170 tane köy evinin yapımına başladık” “Artık afetlerin altında kalmayan, afetlerden hızlı bir şekilde birlik ve beraberlik ruhu içerisinden çıkan bir Türkiye var”
YEREL HABERLER Bakan Kurum: “Sel bölgesinde toplamda 952 konut ve ...
Bisikletle yollara düşen emekli Almanlar, Türkiye'ye hayran kaldı Emekli Almanlar bisikletleriyle 6 ülkeden geçerek, Türkiye'ye ulaştı
YEREL HABERLER Bisikletle yollara düşen emekli Almanlar, Türkiye'ye ...
Selden etkilenen vatandaşlar konteynır evlere yerleştiriliyor Selzede çift, konteynır evde ilk başta kalmak istemediklerini fakat görünce umduklarından daha güzel bulduklarını söyledi
YEREL HABERLER Selden etkilenen vatandaşlar konteynır evlere ...
Depremden etkilenince sel bölgesinin gönüllüsü oldu İzmir depreminde insanların durumuna üzülünce kendi imkanlarımla sel bölgesine çalışmaya geldi
YEREL HABERLER Depremden etkilenince sel bölgesinin gönüllüsü ...
EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi: Kastamonu Belediyespor: 25 - Odense Handbold: 31
YEREL HABERLER EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi: Kastamonu ...
Bakan Soylu: Selde kaybolan 15 vatandaşımız 459 personelle aranıyor
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Selde kaybolan 15 vatandaşımız 459 ...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Şu ana kadar sel bölgesinde toplam maliyetimiz 5.8 milyar liradır” “Şu ana kadar sel bölgesinde 720 milyon lira harcama yaptık”
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Şu ana kadar sel ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.