Denize oltayı atan kova kova balık tutuyor Sahile akın eden vatandaşlar, olta ile denizden balık tutuyor

Kastamonu’nun Cide ilçesinde etkili olan poyraz nedeniyle deniz suyu sıcaklığı aniden düşünce istavritler kıyıya vurdu. Ellerine aldıkları çuval, kova ve leğenlerle sahile akın eden vatandaşlar, kıyıya vuran balıkları toplamak için adeta birbiri ile yarıştı.

Kastamonu’da poyraz nedeniyle deniz suyu sıcaklığı aniden düştü. Deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle Kastamonu’nun Cide ilçesi sahiline çok sayıda istavrit vurdu. Sahile gelen vatandaşlar, kıyıya vuran balıkları ellerinde olta ile tutarak topladı. Eline oltasını alan sahile koşarken vatandaşlar, yanlarında getirdikleri kovaları balık ile doldurdu. Sahil boyunda balık tutmaya 70’ten fazla insanın geldiği görüldü.



“10 kilogram balık tuttum”

Yaklaşık 10 kilogram balık tuttuğunu söyleyen Demet Özcan, “Sabahın ilk saatlerinden beri deniz kenarındayım. Her yıl bu şekilde bu zamanlarda balık bolluğu oluyor. 15 yıldır Cide’deyim, burada balık tutuyorum. Bugün balıklar sahile daha yakın, bolluk yaşanıyor. Bu denizin birden soğumasından kaynaklanıyor” dedi.

Hobi amaçlı balık tuttuğunu ifade eden Nebahat Tekcan ise, “Bugün deniz maşallah bereketli. Saat 7’den beri buradayım. Hobi olarak balık tutuyorum. Ben zaten denizi seviyorum, ara sırada balık tutuyorum. Baktım herkes sahilde balık tutuyor, ben de aldım elime kovayı geldim sahile, acemi şansı olması lazım ama kovayı doldurdum” diye konuştu.

Sahilde balık tutan insanları görmesi üzerine kendisinin de oltasını alarak sahile balık tutmaya geldiğini belirten Tarık Tek de, “Saat 8’den beri sahilde balık tutuyorum, daha ben bu işte yeniyim. İki yıldır Cide’deyim, Bir arkadaşımızın tavsiyesiyle buraya yerleştim. Buradan bir daire aldım. Baktım sahilde insanlar balık tutuyor, bende elime oltayı alıp balık tutmaya geldim” ifadelerini kullandı.

Sahilden kovalar dolusu balık toplayan vatandaşlar, evlerinin yolunu tutarken, birçok vatandaşın da sahil kıyısındaki balık nöbeti devam etti.

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