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Selde hayatını kaybeden sahibine vefasını her gün evinin önüne gelerek gösteriyor Selde hayatını kaybeden öğretmenin köpeğini jandarma sahiplendi Ölen öğretmenin komşusu Emre Şahin: “Her gün evinin önünde sahibini arayan köpeğimizi Duygu hocamızın mezarına götürdük”

İHA

Selde hayatını kaybeden sahibine vefasını her gün evinin önüne gelerek gösteriyor Selde hayatını kaybeden öğretmenin köpeğini jandarma sahiplendi Ölen öğretmenin komşusu Emre Şahin: “Her gün evinin önünde sahibini arayan köpeğimizi Duygu hocamızın mezarına götürdük”

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde selde hayatını kaybeden sahibini arayan köpek, her gün ikamet ettiği evin önüne gelerek saatlerce bekliyor. Öğretmenin komşuları tarafından sahibinin mezarına götürülen köpeğin durumunu fark eden jandarma ekipleri, vefasına hayran kaldıkları köpeği sahiplenerek beslemeye başladı.
Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos tarihinde kuvvetli yağışların ardından yaşanan sel felaketinde sel sularına kapılan Bozkurt Anaokulu yardımcı hizmetler personeli Duygu Çelikel hayatını kaybetti. İnebolu ilçesi Dibek köyünde toprağa verilen öğretmen Çelikel’in köpeği her gün yaşadığı evin önüne gelerek sahibini aramayı sürdürüyor. Bozkurt’ta her gün Çelikel’in ikamet ettiği evin önüne gelen köpeği gören İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri köpeği beslemeye başladı. Ekipler, köpeğin sahibini aradıkları sırada Çelikel’in komşusu Emre Şahin ile karşılaşarak köpeğin selde hayatını kaybeden Duygu Çelikel’in olduğunu ve her gün buraya gelerek saatlerce ayrılmadığını ve sürekli havladığını öğrendi. Bunun üzerine HAYDİ ekipleri, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçerek köpeği sahiplendi.

“Her gün evinin önünde sahibini arayan köpeğimizi Duygu hocamızın mezarına götürdük”
Selde hayatını kaybeden Duygu Çelikel’in köpeğinin vefasını anlatan Emre Şahin, “Sel felaketinde şehit olan öğretmenimiz Duygu hocamızın köpeği olan Bozkurt isimli köpeğimiz. Bende Duygu hocamızın komşusuyum. Kendisi burada apartmanda oturmaktaydı, bende üst katında ikamet ediyordum. Duygu hocamızın vefatından iki gün sonra jandarma ekiplerince hocamızın köpeği selin ve çamurun ortasından çıkartıldı. Ardından yaralanmıştı ve bu yüzden tedavi altına alındı. Tedavisi bitmesine müteakip jandarma ekipleri, köpeği sahiplenerek bakımını üstlendi. Şu anda bakımları yapılmakta, hatta köpeğimizin üzerinde selin izleri de hala görülmektedir. Köpeğin kulağı yaralı. Jandarma ekiplerimizden Allah razı olsun, onlar köpeğimize bakıyorlar. Yemeğini ve suyunu veriyorlar. Bütün tedavileri yapıldı, hatta şu anda yıkandı köpeğimiz tertemiz. Bizi tek üzen olay Duygu hocamızı aramak için evinin önüne gelen köpeği her gün en az 23 kere evinin önüne geliyor ve sahibini arıyor. Bizde geçtiğimiz günlerde köpeğimizi Duygu hocamızın mezarına götürerek ziyaret ettirdik. Sel felaketinde şehit olan Duygu öğretmenimizin Bozkurt isimli emanet köpeğini Bozkurt İlçe Jandarma Komutanımıza teslim ediyorum” diye konuştu.
Sel sularına kapılıp yaşamını yitiren Milli Eğitim Bakanlığı personeli Duygu Çelikel’in ismi de çalıştığı anaokuluna verildi. Anaokulunun selde büyük hasar görmesi nedeniyle yıkım kararı verilmesi üzerine yeni yapılacak okul binasına tabelanın asılacağı öğrenildi.

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