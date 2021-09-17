Hanönü’nde mantar toplamak ve mantar satmak yasaklandı

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde son günlerde sık meydana gelen mantar zehirlenmelerine karşın, kültür mantarı haricinde mantar toplamak ve satışını yapmak yasaklandı.
Edinilen bilgiye göre, Hanönü'nde son günlerde mantar zehirlenme vakalarında artış görülmesinin ardından inceleme başlatıldı. Son günlerde 45 kişinin mantar zehirlenmesi ile Toplum Sağlığı Merkezinde tedavi görmesi üzerine Hanönü Kaymakamlığı Hıffsıhha Kurulu kararınca ilçe genelinde kültür mantarı hariç olmak üzere mantar toplanması ve mantar satışının yasaklandığı bildirildi. Karar belediye hoparlöründen vatandaşlara duyurulurken, alınan kararın ardından vatandaşların mantar tüketiminde daha duyarlı olmaları istendi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.