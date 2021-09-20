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Okullar selzede öğrencilerle yeniden cıvıl cıvıl oldu Afet bölgesi Bozkurt'ta yüz yüze eğitime başlandı

İHA

Okullar selzede öğrencilerle yeniden cıvıl cıvıl oldu Afet bölgesi Bozkurt'ta yüz yüze eğitime başlandı

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde, okulların onarımlarının tamamlanmasının ardından yüz yüze eğitim başladı. Okullarına kavuşan öğrencilere ise Türk bayrağı dağıtıldı.
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos’ta yaşanan sel felaketinde çok sayıda ev ve iş yerinin yanı sıra okul binaları da zarar gördü. Sel felaketinin izlerinin silinmeye çalışıldığı Bozkurt’ta okulların tadilat ve onarımdan geçirilmesinin ardından yüz yüze eğitim düzenlenen törenle başladı. Fatih İlkokulu ve Bozkurt Ortaokulu bahçesinde, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okumasıyla başlayan törende öğrencilere Türk bayrağı dağıtıldı.

Okullar öğrencilerle cıvıl cıvıl oldu
Öğrencilerin cıvıltısının herkese iyi geldiğini vurgulayan Kastamonu Valisi Avni Çakır, “Sevgili öğrenciler, öyle bir meydanları doldurdunuz ki şehir cıvıl cıvıl oldu. Yaklaşık 40 gündür buradayız içimizde bir kasvet vardı. Sizlerin bu cıvıltısıyla, enerjisiyle içimizdeki kasvet dağıldı. Şu an Covid19 ile alakalı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Bozkurt'ta da bir süreç yaşıyoruz. Bu süreçte yüz yüze eğitimi ne kadar özlediğinizi gördüğümüz için devlet olarak yüz yüze eğitime başlamanız için gerekli tedbirler alındı. Kesintisiz bir şekilde yüz yüze eğitimin devam etmesi için sizlerin de desteği çok önemli. Okulların başlamasıyla birlikte sosyal hayat yoğunlaştı. Hepinizden en üst seviyede tedbirlere uymanızı bekliyorum. İnşallah kesintisiz şekilde sağlık ve huzurla eğitim öğretime devam ederiz. Sizlerin arkadaşlarınızla, sınıfla buluşmayı ne kadar çok özlediğinizi çok iyi biliyorum. Yeni eğitim öğretim yılı hepimize, ülkemize Bozkurt’umuza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“İlçemizdeki bütün öğretmen ve öğrencilerimize tablet hediye edildi”
Yaklaşık 1,5 yıldır öğrencileri ve öğretmenleri okullarda görmeyi özlediklerini söyleyen Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı ise, “Sel afetinde hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Bizler bu süreçte çok hızlı bir şekilde çalışıp öncelikle zaten uzun zamandır bir arada olamadığımız öğrencileri okullarla buluşturmak için elimizden geleni yaptık ve bugün yüz yüze eğitime tam zamanlı olarak başladık. Okulların hizmete alınmasından emeği geçen tüm kurumlarımıza ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bütün öğretmen ve öğrencilerimize tablet dağıtıldı
Öğrencilerin tamamının taşımalı eğitime alındığını belirten Kaymakam Atıcı, “Kim taşımalı eğitim almak istiyorsa öğrencilerimizin hepsini taşıyoruz. İlçemizde anaokulunda 30 öğrencimiz, ilkokulda 230 öğrencimiz, ortaokulda 200 öğrencimiz, İmam Hatip Lisesinde 40 ve ortaokulunda 75 olmak üzere toplam 115 öğrencimiz, Çok Programlı Anadolu Lisesinde 100 öğrencimiz olmak üzere 715 öğrencimiz 130 öğretmen ile çalışanlarımızla yeni eğitim öğretim dönemini başarılı bir şekilde geçireceğiz. Tüm öğrencilerimize kitap, kırtasiye ve tablet dağıtımı yaptık. Milli Eğitim Bakanımız ilçemize geldiği zaman bin 66 tane tablet sözü vermişti, bu vesileyle bütün öğretmen ve öğrencilerimize tablet dağıtıldı. Ayrıca bütün öğrencilerimizin maske ve dezenfektan ihtiyaçları da karşılandı. Okulların tamamının hijyen paketleri teslim edildi. İlçemize yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Öğrencilere hediyeler ile kırtasiye malzemesi dağıtıldı
Konuşmaların ardından öğrenciler, şiirlerini okudu. Öğrenciler, okula yeni başlayan öğrencilere ‘Hoş geldiniz’ çiçeği verdi. Ardından jandarma iz takip köpeği, gösteri yaptı. Vali Avni Çakır tarafından ilk ders zilinin çalınmasıyla öğrenciler, sınıflarına girdi. Vali Çakır ve beraberindeki protokol üyeleri, öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Ayrıca jandarma ekipleri, tören sırasında öğrencilere çeşitli hediyeler ile kırtasiye malzemesi dağıttı.

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