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Daday'da ahilik haftası kutlandı

İHA

Daday'da ahilik haftası kutlandı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde Ahilik Haftası düzenlenen törenle kutlandı.
Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü gözetiminde Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde yapılan kutlamalar Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlama programında günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Daday Esnaf Odası Başkanvekili Şakir Demir yaptı. Demir’in konuşmasının ardından Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından Şed kuşanma töreni canlandırıldı. Program, yapılan dualar ve çorba ikramı ile sona erdi. Kutlamalar sonunda Anadolu İmam Hatip Lisesi okul idaresi tarafından esnada Ahilik Duasının yazıldığı şilt hediye edildi.

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