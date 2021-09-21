Uyuşturucu haplarla yakalanan 3 kişi tutuklandı

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Kastamonu'da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 2 bin 282 adet uyuşturucu ecza ve 10 adet ecstasy uyuşturucu hap ile yakalanan 3 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 2 bin 282 adet reçeteye tabi hap, 10 adet ecstasy hap ele geçirildi. Operasyonlar sonucu gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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