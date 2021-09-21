Çocuk Bakımevi ve Oyuncak Kütüphanesi ödül getirdi

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Kastamonu Belediyesi Çocuk Bakımevi ve Oyuncak Kütüphanesi, Malatya'da 8'incisini düzenlenen Belediyelerarası Proje Yarışmasında online yapılan oylama sonucu ödül almaya hak kazandı.

Malatya'da düzenlenen törene katılamayan Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu'na ödülü gönderildi. Çocuk Bakımevi ve Oyuncak Kütüphanesi’nin ödül almasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Vidinlioğlu, "Bu proje benim için özel bir proje. Çünkü burada en değerlilerimiz olacak, geleceğimiz olacak. Çocuklarımıza en iyi hizmeti vermek istiyoruz. Paylaşmanın önemini anlatmak istiyoruz. Her çocuğumuzun dilediği oyuncakla oynayabilmesini istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Kastamonu’muza hayırlı olsun. Projemiz tamamlandı. Taşınma işlemi hızla başlayacak. Çocuk Bakımevi ve Oyuncak Kütüphanemiz önümüzdeki günlerde şehrimize hizmet verecek. Bizleri bu ödüle layık gören Kent ve Başkan Dergisi’ne ve kıymetli takipçilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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