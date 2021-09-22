Enerji nakil hattı taşıyan kamyon kaza yaptı: 1 yaralı

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Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesine enerji nakil hattı taşıyan kamyon, KastamonuBozkurt karayolunda Isırganlık Mevkiinde kaza yaptı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 55 AUM 15 plakalı enerji nakil hattı yüklü kamyon, KastamonuBozkurt karayolu Isırganlık Mevkiinde yoğun sis ve yağışında etkili olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Devrekani Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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