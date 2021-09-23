Kastamonu endüstriyel kenevirin yeni üssü oluyor

İstanbul’un Fethi sırasında karadan gemilerin çekildiği kendir lifinden yapılan halatların anavatanı Kastamonu’da uzun yıllar sonra tekrar endüstriyel kenevir üretimi başlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın keneviri gündeme almasından sonra genel merkezi İstanbul’da olan KASİAD (Kastamonulu Sanayici ve İş Adamları Derneği) tarafından Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fikret Özkan başkanlığında kurulan komisyon endüstriyel kenevir ile ilgili çalışmalar yürütüyordu. Bu çalışmalar sonucunda öncelikle tekstil ile ilgili yatırımlar yapılmasına ve Kenevir elyafı üretimi için istekli bir yatırımcı grubunun desteklenmesine ve Kastamonu’da yatırım yapılmasına öncülük edilmesine karar verildi.

Uzun süren çalışmalar sonucunda Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın himayesinde, Kastamonu Belediye Başkanı Dr. Galip Vidinlioğlu, ilçe kaymakamları ve ilgililerin katılımı ile KASİAD Kastamonu Şube Başkanı Ahmet Katar öncülüğünde protokol imzalandı. Yapılacak olan yatırımla Taşköprü İlçesi’nde kurulacak tesiste, ilk etapta 20 dönüm kapalı alan ve 10 dönüm açık alanda, tekstilde kullanılmak üzere elyaf üretimi yapılacak. Devamında ilave yatırımlarla iplik üretim tesisi kurulacak. Bu arda 2022 yılında 5 bin dönüm ikinci yıla 2023 yılında ise 10 bin dönüm ve devamında artan oranlarda kenevir ekimi gerçekleştirilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan KASİAD Genel Başkanı Ayhan Arslan, “Yatırımcı, çiftçiyi sübvanse edecek. Peşin ödeme desteklemesi yapacak ve tohum tedarikini de yatırımcı verecek. Danışmanlık desteği de verecek olan yatırımcı hasadı da endüstriyel imkanlarla kendisi yapacak. Çiftçilerle ve Kooperatiflerle yapılan görüşmelerde, çiftçi için karlı bir ziraat olacağı, karlılık ve kolaylıkta şu anda ekimi yapılan şeker pancarı ve mısırın önüne geçeceği öngörülüyor” dedi.

Liflerinden elyaf üretilecek olan kenevirin tohumları gıda ve kimya sanayinde, odun kısmı da ilk etapta enerji ve parke üretimi için daha sonra ise tuğla ve diğer dayanıklı malzeme imalatında değerlendirileceğini belirten KASAD Genel Başkan Yardımcısı ve projenin komisyon Başkanı Av. Dr. Fikret Özkan, “Şu anda tüm Türkiye’de 2 bin 3 bin dönüm civarında endüstriyel kenevir ekimi yapılmakta ve bu ürünün bir çoğu endüstride kullanılamıyor. Tohumu alındıktan sonra lif ve odun kısmı ya tarlada çürümeye bırakılıyor veya depolarda bekliyor. Kastamonu’da yapılacak olan bu yatırımla birlikte ilk etapta 10 bin dönüm arazide ekim yapılacak ve ürünün tamamı endüstride kullanılacak. Bu ekimle birlikte, ekim yapılmadığı için beklemede olan birçok yatırımcı, yatırımlarını hızlandırıp yeni sanayi tesisleri kuracak. Bu sayede Kastamonu Endüstriyel Kenevirin yeni üssü olacak” diyerek projenin Kastamonu’nun ve Türkiye’deki kenevir üretim ve sanayisinin gelişmesine öncülü edeceğini kaydetti.

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