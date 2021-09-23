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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özel güvenliklere “En İyi Narkotik Polisi Anne” semineri

İHA

Özel güvenliklere “En İyi Narkotik Polisi Anne” semineri

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, tekstil ve alışveriş merkezinde çalışan özel güvenlik çalışanlarına yönelik “En İyi Narkotik Polisi Anne” konulu seminer düzenlendi.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının başlatmış olduğu “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında; tekstil ve alışveriş merkezi çalışanları özel güvenlik görevlilerinden oluşan 138 kişinin anne veya anne adayı kadınlardan oluşan 149 katılımcıya proje kapsamında bilgilendirmede bulundu.
Seminer sonrası katılımcılara proje ile ilgili el broşürü dağıtımı yapılarak anne ve babalara çocukları ile ilgilenmeleri, çocuklarının davranışlarındaki değişimleri gözlemlemeleri ve arkadaş çevrelerini iyi tanımaları konusunda uyarılarda bulunuldu.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü olarak, “Siz değerli anne, babaların ve ailelerin narkotik maddeler konusunda bilinçli olmaları, çocuklarımıza ve gençlerimize sahip çıkmalarını istiyoruz” denildi.

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