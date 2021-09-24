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Güler: “Türkiye’nin günlük kan ihtiyacı 10 binler civarında” Türk Kızılayı'ndan PMYO’ya bronz madalya

İHA

Güler: “Türkiye’nin günlük kan ihtiyacı 10 binler civarında” Türk Kızılayı'ndan PMYO’ya bronz madalya

Türk Kızılayı’na 694 ünite kan bağışı yapan Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu’na bronz madalya ve plaket verildiği törende konuşan Kızılay Orta Anadolu Kan Merkezi Müdürü Murat Güler, Türkiye’nin günlük kan ihtiyacının 10 binler civarında olduğunu söyledi.
Kızılay Orta Anadolu Kan Merkezi Müdürü Murat Güler, Kastamonu Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Ahmet Hilmi San ve Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Cengizhan Muratoğlu, Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ömer Sülün’ü makamında ziyaret etti. Ziyarette yılda 694 ünite kan bağışında bulunan Kastamonu Polis Meslek Yüksek Okulu’na Güler tarafından bronz madalya ve plaket takdim edildi. Törende Türkiye’nin günlük kan ihtiyacının 10 binlerde olduğunu söyleyen Kızılay Orta Anadolu Kan Merkezi Müdürü Dr. Murat Güler, Türk Kızılay’ın bu gibi faaliyetlerinin olduğunu belirterek, Türkiye’de 18 bölge kan merkezi ve 67 Kızılay Kan Bağış Merkezi’nin olduğunu kaydetti.

"Türkiye’nin kan ihtiyacı 10 binlerde"
Güler, “Ahmet Bey ile beraber toplamda 5 tane kan bağış merkezi bizim çatımız altında, birlikte çalışıyoruz. Kan Bağış Merkezleri’nde toplanan kan bağışları, Bölge Kan Merkezlerimize getiriliyor. Burada işlenip, ürünlerine ayrılıp, hastanelere ihtiyaca göre dağıtımı yapılıyor. Pandemiden bağımsız günlük Türkiye’nin kan ihtiyacı 10 binlerde. Bu döngünün sürekli sağlanması gerekiyor. Bu döngüyü sağlayabilmek için de bu saha çalışmaları sürekli devam ediyor. Bölgemizde yaklaşık günde 30 tane farklı alanda kan bağış alımı organizasyonu yapıyoruz. Kastamonu’da 2 doktorumuz var. Düzenli olarak onlar da hedefleri doğrultusunda çalışıyorlar. Kastamonu’daki hastanemizin kan ihtiyaçları da Ankara’da geliyor” diye konuştu.

“Kan kullanımı ilk dönemlerde yüzde 70 seviyelerine kadar düştü”
Pandemi sürecinde çalışmaların sekteye uğradığını ve kan stoklarının azaldığını ifade eden Güler, “Pandemide insanlar dışarı çıkmadı, insanlar kapalı yerlere girmekten imtina etti. Ancak sonrasında devletimizin desteğiyle, kan bağışı noktasında bazı ayrıcalıklar sağlandı. Kovid19 hastalarının dışındaki cerrahi müdahale bekleyen hastalar da ameliyatlarını ötelediler. Bu sebeple kan kullanımı da ilk dönemlerde yüzde 70 seviyelerine kadar düştü. Ancak rutin kan ihtiyacı olan hastalarımız da devam ediyor. Ameliyat olmayı bekleyen vatandaşlar yeni normalle beraber Haziran ayından itibaren kan kullanımı yüzde 20 daha da arttı. Dolayısıyla bizim işimiz daha da zorlaştı. Bir şekilde bu döngüyü sağlamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Her zaman olduğu gibi pandemide de kan bağışımızı yapmaya çalıştık”
Türk Kızılay’ın, Polis Meslek Yüksekokulu’nu bu ödülle onurlandırdığını söyleyen Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ömer Sülün ise, pandemi sürecinde de kan bağışları yaptıklarını belirterek, “Çünkü Kızılay’ımız, en zor günlerimizde, tüm afet, felaket ve diğer yardımlara muhtaç olunduğu durumlarda, sürekli yanımızda gördüğümüz, kendimizden bildiğimiz, bu kadar yakın gördüğümüz bir kurumumuz. Gönül isterdi ki bronz madalya değil gümüş veya altın olsaydı. Bu bizi daha da onurlandırırdı ama inşallah o da olur. Pandemi sürecinde biz yüzde 40 oranında tüm koğuşlarımızı, yemekhane sistemimizi ve tüm hizmetlerimizi pandemi sürecine göre azalttığımız için öğrenci sayımız bin 50’lerdeyken, 580’lere düştü. Bundan dolayı öğrenci üzerinde yaptığımız kan bağışlarımızda da yarı yarıya düşüş oldu. Gönül isterdi ki bu bağışımız bin 200, bin 300’leri geçsin ama inşallah okulumuza yeni başlayacak öğrencilerimizle, planlı bir şekilde gönüllülük esasına bağlı olarak kan bağışına devam edeceğiz. Kurum yetkililerimize çok teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

“PMYO’ndan devamını da bekliyoruz”
Kastamonu Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Ahmet Hilmi San Kastamonu Kan Bağışı Merkezi tarafından yürütülen kan bağışına yönelik faaliyetlerde polis öğrencilerinin büyük katkısını gördüklerini belirterek, yılda belli bir sayıda kan bağışını aşan kurumlara madalya takdim ettiklerini söyledi. San, “2019 yılında pandemi öncesinde yapılan 694 kan bağışına istinaden bronz madalya takdimimiz oldu. Hem madalya takdimi için hem de kendilerine şükranlarımızı sunmak için buradayız. Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz, eksik olmasınlar. İnşallah devamını da diliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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