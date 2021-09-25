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Kastamonu'da iki ağıla ayı saldırdı: 25 koyun öldü

DHA

Kastamonu'da iki ağıla ayı saldırdı: 25 koyun öldü


CİDE(Kastamonu),(DHA) KASTAMONU'nun Cide ilçesinde, köye inen ayı, 2 evin ağılına girerek 25 koyunu öldürdü, 2 konuyu da yaraladı.
Olay, önceki gece ilçeye bağlı Yalçın köyünde meydana geldi. Köyde çobanlık yapan Hasan Yıldırım, sabah 08.30 sıralarında arkadaşlarının koyunlarını otlatmak için ağıla geldiğinde, ağılın çatısının parçalandığını fark etti. Ağıla giren Yıldırım, koyunlardan birinin ayı saldırısı sonucu öldüğünü, ikisinin de yaralandığını gördü. Hayvancılıkla geçimini sağlayan Erdal Akyol'un da ağılındaki 24 koyunun ayı saldırısında öldüğü fark edildi. İhbar üzerine köye gelen jandarma ekipleri köy ve civarında keşif yaptı.
'NESLİ TÜKENDİĞİ İÇİN AYIYA ZARAR VERMİYORUZ'
24 koyununun öldüğünü belirten Erdal Akyol, "Çiftçilikle uğraşıyorum, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkla, koyunlarımız var. Ağılımızın içine ayı girdi. 24 hayvanımızı telef etti. Buna bir önlem alınmasını, yetkililer ve milli parklar tarafından bize yardım edilmesini istiyoruz. Bizim geçim kaynağımız bu iş. Ayılar tarafından hayvanlarımıza zarar veriliyor ama cezası olduğu ve nesli tükendiği için biz ayıya zarar vermiyoruz. Durumu jandarmaya bildirdik, jandarma yardımcı olmaya çalışsa bile hayvanlarımızın küpesi olmadığı için 'yardım çıkmaz' dediler. Diğer bir arkadaşımızın da başına aynı olay geldi. Bu kez küpesi var ama 'sigortası ödenmemiş' dediler. 24 hayvanım telef edildi ve mağduruz" diye konuştu.
'ÇATIYI PARÇALAYARAK AĞILA GİRMİŞ'
Arkadaşının işi olduğu için koyunlarını otlatmak için ağıla geldiğini söyleyen İsmail Şakar, "Köyde çobanlık yapıyorum. Sabah 08.30'da arkadaşımın hayvanlarını çıkarmak için geldim ve kötü manzara ile karşılaştım. Ağılın üstü komple parçalanmış. Ayı ağıla giriyor 1 hayvanı telef ediyor, 2 hayvanı da yaralıyor. Korkudan içeriye zor girerek, hayvanları dışarı çıkarttım" ifadelerini kullandı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu / Cide KASTAMONU (DHA)
2021-09-25 02:25:18

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