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EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi: Kastamonu Belediyespor: 23 - Krim Mercator: 24

İHA

EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi: Kastamonu Belediyespor: 23 - Krim Mercator: 24

Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü maçında Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, Slovenya’nın Krim Mercator takımına 2324 mağlup oldu.
Kastamonu Merkez Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 912 Krim Mercator üstünlüğüyle sona erdi.
Çekişmenin son dakikaya kadar sürdüğü karşılaşmada Kastamonu Belediyespor, Krim Mercator’a 2324 yenilerek B Grubunda üçüncü mağlubiyetini de almış oldu.
DELO EHF Şampiyonlar Ligi B Grubu maçında Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Slovenya ekibi Krim Mercator’u konuk etti.
Müsabaka karşılıklı goller ile başladı ve ilk dakikadan itibaren karşılaşma Krim Mercator üstünlüğü ile başladı. İlk yarının ortalarına doğru konuk ekip aradaki farkı üç sayıya kadar çıkardı. Hücumda Radicevic’in hızlı hücumdan faydalanamaması ve basit top kayıpları nedeniyle fark bir ara 4 sayıya kadar çıktı. Özellikle ilk 15 dakika içerisinde takımların birbirine üstünlük kurmakta zorlandıkları daha çok yapılan basit hatalar sonucu gole ulaştıkları görüldü. İlk yarının ortalarının ardından Kastamonu Belediyespor, hızlı hücum ve savunmada gösterdiği direnç sonrası rakibine geçit vermeyerek aradaki farkı kapattı.
İlk devrenin sonlarına kadar müsabaka aynı tempoda devam ederken temsilcimiz Kastamonu Belediyespor, yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve ilk devreyi 912 geride kapadı.
İkinci devreye de tutuk başlayan Kastamonu Belediyespor, yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. İki dakika cezaları ile birlikte basit top kayıpları nedeniyle ikinci yarıda fark bir ara 4 sayıda kadar çıktı. Kastamonu Belediyespor, ikinci yarının ortalarına doğru iyi bir oyun ortaya koyarak aradaki farkı kapattı ve skoru dengeledi. Fakat temsilcimiz Kastamonu Belediyespor, maçın son 5 dakikasına beraberlikle girmesine rağmen skoru koruyamadı. Son dakikaya kadar mücadele eden Kastamonu Belediyespor, son dakikada yakaladığı pozisyonu değerlendiremeyince beraberlik şansını da kaybetmiş oldu.
Karşılaşmada temsilcimiz adına Radicevic ve Kovarova 5 gol ile oynarken, Neslihan Çalışkan ise 4 golde kaldı. Slovenya temsilcisi Krim Mercator da ise Krpez 9 gol atarak karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Krpez’i 4’er golle Svetık ve Stanko takip etti.

Kastamonu Belediyesi oyun kurucu pozisyonunda istediğini yansıtamadığı görüldü. Maçın sonuna kadar konuk ekip üstün oynarken maç 2324 Krim Mercator üstünlüğü ile bitti.
Kastamonu Belediyesi GSK, DELO EHF Şampiyonlar Ligi B grubundaki üçüncü maçını da kaybetmiş oldu.

“Daha yeni bir takımız, zamana ihtiyacımız var”
Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Kastamonu Belediyesi GSK’nın Başantrenörü Costica Buceschi, öncelikle rakibi tebrik etmek istediğini söyledi. Rakibin bugün sahada iyi bir oyun sergilediğini belirten Buceschi, “Oyuncularımla gurur duyuyorum, ilk dakikadan son dakikaya kadar savaştılar. Ama özellikle son 5 dakikada gol bulmakta, skor bulmakta çor zorlandık. Zamana ihtiyacımız var, daha yeni bir takımız. Bugün aramıza katılan yeni bir oyuncumuz vardı, daha bir antrenman yaptı. Ardından bu karşılaşmaya çıktı. Önümüzdeki maçlar için çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum” dedi.
Kastamonu Belediyespor oyuncularından Betül Yılmaz ise, rakip takımı tebrik ettiğini belirterek, “Maçın başından sonuna kadar bizler sahada savaştık. Ama özellikle son dakikalarda sıkıntılar yaşadık. Skor bulmakta zorlandık, iyi bir mücadele vermemize rağmen yine de kaybeden biz olduk” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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