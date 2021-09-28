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Bünyamin KARACAN/TOSYA (Kastamonu), (DHA)KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, jandarma ekiplerince bir şüphelinin evine düzenlenen operasyonda 15 kök kenevir, 7 bin 540 gram esrar ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Evinde uyuşturucu yetiştiren zehir taciri tutuklandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tosya'da bir kişinin evinde uyuşturucu yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Bilgi üzerine harekete geçen ekipler, zehir tacirinin evine operasyon düzenledi. Narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonda 15 kök kenevir, 7 bin 540 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tek kırma av tüfeği, 1 adet hassas terazi ve 50 gram barut ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu / Tosya Bünyamin KARACAN

2021-09-28 22:58:24



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