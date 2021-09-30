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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı: 10 yaralı

İHA

Yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı: 10 yaralı

– Kastamonuİnebolu karayolu üzerinde yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı. Yaşanan kazada 10 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İnebolu’dan İstanbul’a yolcu getiren Abdullah Haçat idaresindeki 34 BK 6764 plakalı yolcu otobüsü ile Emin Köseoğlu yönetimindeki 37 SA 378 plakalı temizlik ve gıda maddeleri bulunan minibüs, Seydiler’e geldikleri esnada tek şeritli yol olan Ağlı kavşağında çarpıştı. Kazada yoldan çıkan yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak şarampolde dere kenarında asılı kaldı. Minibüsün sürücüsü Emin Köseoğlu ise araçta sıkıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Minibüstü sıkışan sürücü Emin Köseoğlu, itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kazada yaralanan sürücüler Emin Köseoğlu (59) ve Abdullah Haçat (52) ile otobüste yolcu olarak bulunan Sebahat Öztürk (68), Beyazıt Burgaz (81), Ramazan Cavkazanoğlu (39), Nermin Çavuş (68), Gülistan Aslan, Azra Eda Aslan, Saliha Burgaz ve Mehmet Aydoğdu, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Özel Kastamonu Anadolu Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazanın ardından polis ve jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Ayrıca Olay Yeri İnceleme ekipleri de kaza ile ilgili bölgeye giderek çalışma yaptı. Kaza nedeniyle Kastamonuİnebolu karayolu bir süreliğine araç trafiğine kapandı.
Öte yandan, kazanın ardından görevliler, etrafa savrulan eşyaları topladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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