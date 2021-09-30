Yoldan çıkan kamyon devrildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kastamonuİnebolu karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkan kamyon şarampolde devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonuİnebolu karayolu üzerinde K.K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyon, İnebolu’ya seyir halindeyken Yukarıçaylı köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde devrildi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü K.K., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.