Yoldan çıkan kamyon devrildi

Kastamonuİnebolu karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkan kamyon şarampolde devrildi.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonuİnebolu karayolu üzerinde K.K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyon, İnebolu’ya seyir halindeyken Yukarıçaylı köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde devrildi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü K.K., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.