KADES üzerinden acil destek isteyen 11 kadına destek sağlandı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması üzerinden acil destek isteyen 11 kadına acil destek sağlayarak müessif olayların olmasını önledi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığının başlatmış olduğu “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında; Araç ilçesinde 72 kadın ve 26 erkek olmak üzere toplam 98 kişiye proje kapsamında bilgilendirmede bulundu.Ayrıca ekipler, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi için uygulamaya koyduğu “Kadın Acil Destek (KADES)” projesi kapsamında da 72 kadın ve 26 erkeğe yönelik bilgilendirmede bulundu. Bilgilendirme sonunda kadınları şiddetten koruma ve güvenlik güçlerinin çok kısa bir süre içinde yardıma gelerek müdahalesini sağlama amacıyla kullanılan KADES programı, cep telefonlarına indirilerek kullanımı öğretildi. Son 1 yıl içinde KADES programını kullanarak acil destek isteyen 11 kadına, acil destek sağlanarak müessif olayların olması önlendi.

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