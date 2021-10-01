İtfaiyenin dalgıçları suyun altında da üstünde de göreve hazır

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kastamonu’da jandarma ekiplerince yol kontrolünde, 772 gram uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kumluca Mahallesi’nde şüphelendikleri bir motosikleti durdurdu. Motosiklette bulunan M.T. ve T.G’nin üzeri ile çantasında yapılan aramada, 772,62 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheliler jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.